O ambulatório de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) virou palco de uma festinha de aniversário nesta terça-feira (4). A aniversariante, Paolla Oliveira, que completou 8 anos, é paciente da instituição desde 2021 e dona de uma alegria que já virou marca registrada entre médicos, enfermeiros e funcionários. Diagnosticada com Disfunção Miccional, a menina fez questão de comemorar o dia especial com quem, segundo ela, “cuidou dela como família”.
A ideia partiu da própria Paolla, e a mãe, Kelly, não pensou duas vezes antes de abraçar o pedido. “Agradeço a Deus e a toda a equipe do ambulatório pelo amor, carinho e cuidado. Não só por hoje, mas por todos os dias. Estamos aqui há anos, somos sempre bem acolhidas. Eles me ajudam dentro e fora da consulta. Se eu ligo, eles atendem. A equipe é como uma família”, contou ela emocionada.
E a festa teve tudo que se tem direito: bolo, presentes, música, duas amigas convidadas, equipe completa do ambulatório e até a presença de dois policiais — um desejo especial da aniversariante, que também fez questão de testar a sirene da viatura. “Eu apertei os botões e fez barulho!”, contou, empolgada.
Para o médico Emmanuel Machado de Oliveira, que acompanha o caso atualmente, o pedido da menina deixou toda a equipe comovida. “Ela podia ter escolhido qualquer lugar para comemorar, mas escolheu estar aqui, com a gente. Isso diz muito sobre o vínculo que se constrói quando o cuidado vai além do procedimento médico”, afirmou.
O médico destaca que Paolla, mesmo tão pequena, ensina diariamente sobre força, esperança e resiliência. “Hoje, o ambulatório deixou de ser um lugar de consultas para se tornar um espaço de celebração. O remédio foi o sorriso. O abraço, o alívio. A Paolla nos lembrou que, mesmo em meio à dor, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Saímos daqui diferentes, gratos, e com a certeza de que curar também é amar”, completou.
A festa, mais do que um aniversário, reforçou algo que não cabe em receita médica: vínculo, afeto e humanidade. Uma pequena paciente que, sem saber, deu uma grande aula sobre o que realmente sustenta a saúde — o cuidado que acontece antes mesmo do estetoscópio.