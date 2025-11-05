O ambulatório de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) virou palco de uma festinha de aniversário nesta terça-feira (4). A aniversariante, Paolla Oliveira, que completou 8 anos, é paciente da instituição desde 2021 e dona de uma alegria que já virou marca registrada entre médicos, enfermeiros e funcionários. Diagnosticada com Disfunção Miccional, a menina fez questão de comemorar o dia especial com quem, segundo ela, “cuidou dela como família”.

A ideia partiu da própria Paolla, e a mãe, Kelly, não pensou duas vezes antes de abraçar o pedido. “Agradeço a Deus e a toda a equipe do ambulatório pelo amor, carinho e cuidado. Não só por hoje, mas por todos os dias. Estamos aqui há anos, somos sempre bem acolhidas. Eles me ajudam dentro e fora da consulta. Se eu ligo, eles atendem. A equipe é como uma família”, contou ela emocionada.

E a festa teve tudo que se tem direito: bolo, presentes, música, duas amigas convidadas, equipe completa do ambulatório e até a presença de dois policiais — um desejo especial da aniversariante, que também fez questão de testar a sirene da viatura. “Eu apertei os botões e fez barulho!”, contou, empolgada.