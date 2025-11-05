A professora Priscila Martins da Silva, que leciona para a turma participante, destacou a importância da experiência para o processo de aprendizagem. “Na sala de aula, trabalhamos o ciclo da água, as bacias hidrográficas e a economia desse recurso. Ao vivenciar o conteúdo, os alunos consolidam o que aprenderam e percebem que o tema faz parte da vida deles. Eles se tornam multiplicadores, levando o aprendizado para casa e cobrando atitudes mais conscientes dos adultos”, relatou.

As estudantes Helena Alves Santos e Maiara de Souza Melo, ambas com 11 anos, contaram que ficaram impressionadas com o tamanho da represa e com o processo que a água percorre até chegar às casas.

“Aprendemos na sala sobre a importância de economizar e não deixar a torneira aberta. Aqui dá pra ver como é grande o trabalho para ter água tratada e isso faz a gente pensar mais antes de desperdiçar”, comentou Helena.