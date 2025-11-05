Os alunos do 5º ano da Emeb Melania Fortarel Barbosa participaram nesta semana da Vivência Externa “Águas”, uma iniciativa desenvolvida por parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a DAE Jundiaí. A atividade proporcionou aos estudantes um aprendizado prático sobre o ciclo da água, o tratamento de esgoto e a importância do uso consciente desse recurso essencial.
Durante o percurso, as turmas visitaram três locais que compõem o sistema de abastecimento e saneamento do município: o Parque da Cidade, onde fica parte da represa que abastece Jundiaí; a Estação de Tratamento de Água (ETA-A), no Anhangabaú; e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Jundiaí), no bairro Novo Horizonte.
De acordo com Danilo Rezende de Moraes, encarregado de Educação Ambiental da DAE, o programa é voltado prioritariamente aos alunos do 5º ano das escolas municipais, por ser o período em que o conteúdo sobre a água é estudado em sala de aula.
“Nosso foco é mostrar na prática o caminho que a água percorre e conscientizar sobre o consumo responsável. Falamos sobre o fechamento da torneira, o não desperdício e o bom uso da rede de esgoto, além da preservação dos rios, de onde a água é captada. Essa vivência ajuda a fixar o que os alunos aprendem na escola”, explicou Danilo.
A professora Priscila Martins da Silva, que leciona para a turma participante, destacou a importância da experiência para o processo de aprendizagem. “Na sala de aula, trabalhamos o ciclo da água, as bacias hidrográficas e a economia desse recurso. Ao vivenciar o conteúdo, os alunos consolidam o que aprenderam e percebem que o tema faz parte da vida deles. Eles se tornam multiplicadores, levando o aprendizado para casa e cobrando atitudes mais conscientes dos adultos”, relatou.
As estudantes Helena Alves Santos e Maiara de Souza Melo, ambas com 11 anos, contaram que ficaram impressionadas com o tamanho da represa e com o processo que a água percorre até chegar às casas.
“Aprendemos na sala sobre a importância de economizar e não deixar a torneira aberta. Aqui dá pra ver como é grande o trabalho para ter água tratada e isso faz a gente pensar mais antes de desperdiçar”, comentou Helena.
Já para Maiara, a visita também ajuda a reforçar o aprendizado escolar. “Acho que vai ser muito interessante e vai ajudar nas próximas provas, porque estamos vendo tudo na prática. Quando a professora falar sobre o ciclo da água, vamos lembrar de tudo o que vimos aqui”, disse.
O programa “Vivência Externa – Águas” é realizado ao longo do ano e tem como objetivo aproximar os estudantes dos processos de saneamento e da preservação ambiental, reforçando o compromisso do município com a educação ambiental e a sustentabilidade.