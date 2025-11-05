Protetora independente de animais há anos em Jundiaí, Simone Regina dos Santos vê a situação ficar mais complicada a cada dia, pois o consumo diário do abrigo lotado, onde acolhe 100 cães, é de 50 quilos de ração. São três pacotes de 15 quilos de ração adulto e mais cinco quilos de ração para filhotes diariamente.
Com esse alto consumo, Simone já não consegue manter o espaço e, com dificuldade, pede ajuda com doações de ração para os animais, além, é claro, de pedir que pessoas interessadas em ter um cachorro visitem o abrigo para conhecer os cães que aguardam adoção. A protetora é demandada por resgates quase todos os dias, mas não consegue mais ajudar os animais se não tem espaço e ração no abrigo.
Atualmente, Simone tem filhotes e principalmente cães adultos que esperam por um lar, pois acolhe cadelas abandonadas com ninhadas e os filhotes costumam ser adotados com maior facilidade, mas as fêmeas adultas ficam no abrigo. Há também cães com necessidades especiais, como os que têm alguma doença ou deficiência.
Com a aproximação do fim do ano e do Natal, Simone também pede que haja apadrinhamentos. "Que as pessoas apadrinhem um animal neste Natal", comenta ela sobre doações para manter os animais, principalmente de ração, mas também produtos de limpeza, usados no abrigo. Se puder ajudar com doações de ração ou quiser adotar um cachorro, entre em contato com a Simone pelo telefone (11) 97484-8253.