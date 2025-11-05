Protetora independente de animais há anos em Jundiaí, Simone Regina dos Santos vê a situação ficar mais complicada a cada dia, pois o consumo diário do abrigo lotado, onde acolhe 100 cães, é de 50 quilos de ração. São três pacotes de 15 quilos de ração adulto e mais cinco quilos de ração para filhotes diariamente.

Com esse alto consumo, Simone já não consegue manter o espaço e, com dificuldade, pede ajuda com doações de ração para os animais, além, é claro, de pedir que pessoas interessadas em ter um cachorro visitem o abrigo para conhecer os cães que aguardam adoção. A protetora é demandada por resgates quase todos os dias, mas não consegue mais ajudar os animais se não tem espaço e ração no abrigo.

