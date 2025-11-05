A Praça Mestre Bimba, conhecida como Praça da Capoeira, está de cara nova. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), concluiu uma série de melhorias no espaço, que fica no bolsão externo do estacionamento do Complexo Argos, na esquina da rua José do Patrocínio com a avenida Dr. Cavalcanti.

Como parte da revitalização, será promovida na quinta-feira (6), uma roda de capoeira aberta ao público, em parceria com o Centro de Treinamento de Capoeira Mestre Dorta. O grupo fará uma apresentação especial, celebrando o patrimônio cultural e a tradição da capoeira, com muita música, movimento e energia positiva.

VEJA MAIS: