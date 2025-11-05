A Praça Mestre Bimba, conhecida como Praça da Capoeira, está de cara nova. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), concluiu uma série de melhorias no espaço, que fica no bolsão externo do estacionamento do Complexo Argos, na esquina da rua José do Patrocínio com a avenida Dr. Cavalcanti.
Como parte da revitalização, será promovida na quinta-feira (6), uma roda de capoeira aberta ao público, em parceria com o Centro de Treinamento de Capoeira Mestre Dorta. O grupo fará uma apresentação especial, celebrando o patrimônio cultural e a tradição da capoeira, com muita música, movimento e energia positiva.
As melhorias realizadas pela Smisp incluem poda das copas das árvores, roçagem dos canteiros, plantio de mudas ornamentais, pintura da arquibancada e da roda de capoeira, além da instalação de um novo poste com iluminação em LED.
“A revitalização da Praça Mestre Bimba valoriza o patrimônio cultural da cidade e reforça o compromisso da prefeitura em manter os espaços públicos bem cuidados, seguros e acolhedores para a população”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
Trabalhando há cinco anos em frente à praça com uma barraca de alimentos, Eliane Maria de Lima aprovou as melhorias. “Está ficando lindo, maravilhoso. A pintura e a iluminação deixaram tudo mais bonito e seguro. Vem bastante turista e o movimento melhorou muito. Agora dá gosto de trabalhar aqui”, contou.
Iluminação LED na região
Dentro do programa de modernização da iluminação pública, a prefeitura também substituiu 153 lâmpadas a vapor por luminárias de LED na rua José do Patrocínio, garantindo mais segurança, visibilidade e eficiência energética para moradores e visitantes.