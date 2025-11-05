Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas e assalto foi preso com mais de 2 kg de entorpecentes nesta terça-feira (4), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A prisão foi feita por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP), do 11º Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pela estrada Municipal do Varjão, em local de venda de drogas, quando avistaram um traficante segurando uma mochila. Ao perceber a presença da viatura, o criminoso correu para uma área de mata, onde foi perseguido pelos agentes, que o alcançaram.

Na tentativa de abordagem, ele resistiu à prisão e entrou em luta corporal, sendo imobilizado e algemado.