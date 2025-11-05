Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas e assalto foi preso com mais de 2 kg de entorpecentes nesta terça-feira (4), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A prisão foi feita por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP), do 11º Batalhão.
Os PMs faziam patrulhamento pela estrada Municipal do Varjão, em local de venda de drogas, quando avistaram um traficante segurando uma mochila. Ao perceber a presença da viatura, o criminoso correu para uma área de mata, onde foi perseguido pelos agentes, que o alcançaram.
Na tentativa de abordagem, ele resistiu à prisão e entrou em luta corporal, sendo imobilizado e algemado.
Na bolsa continha quase 1kg de maconha, mais de meio quilo de cocaína, além de quase meio quilo de crack e 242 gramas de skank. Os policiais também encontraram um caderno com anotações da venda de entorpecentes.
O homem, que já tem histórico criminal por crimes graves, como assaltos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.