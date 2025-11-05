Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam 460 porções de cocaína em um apartamento no bairro Cecap, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (4). Ninguém foi preso.

Os GMs Júlio e Williams - com supervisão do subinspetor Cristiano -, faziam patrulhamento, quando suspeitaram de alguns homens que correram para dentro de um condomínio popular, não sendo possível alcança-los.

Desconfiados, os guardas colocaram a K-9 Darra em ação, que logo os levou até um apartamento que estava com a porta aberta. No local, os agentes localizaram as drogas já fracionadas e prontas para a comercialização. Também foram encontrados material para embalo de entorpecentes e balanças de precisão. Não havia ninguém no apartamento.