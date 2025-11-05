Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam 460 porções de cocaína em um apartamento no bairro Cecap, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (4). Ninguém foi preso.
Os GMs Júlio e Williams - com supervisão do subinspetor Cristiano -, faziam patrulhamento, quando suspeitaram de alguns homens que correram para dentro de um condomínio popular, não sendo possível alcança-los.
Desconfiados, os guardas colocaram a K-9 Darra em ação, que logo os levou até um apartamento que estava com a porta aberta. No local, os agentes localizaram as drogas já fracionadas e prontas para a comercialização. Também foram encontrados material para embalo de entorpecentes e balanças de precisão. Não havia ninguém no apartamento.
Com apoio dos GMs Pierre e Pereira, a droga foi recolhida e apresentada na Central de Flagrantes, para registro da ocorrência e posterior investigação da Polícia Civil.
28 KG NA VILA ESPERANÇA
Também nesta terça-feira, GMs de Operações com Cães, Apoio Tático e Plantão localizaram e apreenderam 28 kg de drogas em uma casa na Vila Esperança. Ninguém foi preso. A descoberta da droga ocorreu por acaso, já que as equipes estavam no local para averiguação de denúncia de maus-tratos.
A GM recebeu denúncia sobre possível maus-tratos contra uma criança, em uma casa no bairro. As equipes foram para o local e, em averiguação, não havia ninguém no endereço indicado.
Porém, enquanto estavam no imóvel, o k-9 Barak se mostrou agitado e foi colocado em ação, levando os agentes até o alçapão da casa, onde havia uma caixa d'água. Neste local foram encontradas 30 tijolos de maconha, 1900 porções de cocaína, 820 pedras de crack e 166 tubos de lança-perfume.
As drogas foram recolhidas e apresentadas na Central de Flagrantes, para posterior investigação da Polícia Civil.
Participaram da ação as equipes: ícaro, Odirley, Ferreira (Operações com Cães, supervisionados pelo subinspetor Cristiano) e Fialho, Leopoldino, Aparecida e F. Santos (Apoio Tático).