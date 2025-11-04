Na noite de segunda-feira (3), a Secretaria Municipal de Finanças realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Jundiaí para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Para o ano que vem, a previsão de arrecadação é de R$ 4,63 bilhões.

Durante a audiência, a Prefeitura de Jundiaí apresentou aos vereadores e munícipes as projeções orçamentárias para 2026, detalhando a destinação dos recursos entre as principais áreas do município. A Saúde se mantém como uma das grandes prioridades da gestão: somente em 2025, já foram destinados R$ 108 milhões adicionais ao orçamento inicial da área, com previsão desse aporte atingir R$ 150 milhões até o final do ano. Para 2026, o orçamento previsto chega a R$ 1,16 bilhão, o equivalente a 25,05% do total, representando um acréscimo de aproximadamente R$ 182 milhões em relação ao valor inicialmente orçado para 2025. Na Educação, está projetado um investimento de R$ 1,02 bilhão, correspondente a 22,03% do orçamento municipal. O projeto da LOA 2026 também contempla avanços nas áreas de Segurança Municipal, Serviços Públicos e Previdência.

Lucas Lusvarghi, secretário de Finanças, dividiu a mesa e a apresentação com o secretário adjunto da pasta, Ruben Dario Ramirez Castro, a diretora do Departamento de Orçamento, Vanessa Cristiane de Andrade, e o diretor do Departamento de Eficiência Governamental da Secretaria de Governo, Kleber Tandello Pereira. Também participaram das discussões os secretários de Planejamento Urbano e Meio Urbano, Marco Antonio Bedin, e de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.