Na noite de segunda-feira (3), a Secretaria Municipal de Finanças realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Jundiaí para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Para o ano que vem, a previsão de arrecadação é de R$ 4,63 bilhões.
Durante a audiência, a Prefeitura de Jundiaí apresentou aos vereadores e munícipes as projeções orçamentárias para 2026, detalhando a destinação dos recursos entre as principais áreas do município. A Saúde se mantém como uma das grandes prioridades da gestão: somente em 2025, já foram destinados R$ 108 milhões adicionais ao orçamento inicial da área, com previsão desse aporte atingir R$ 150 milhões até o final do ano. Para 2026, o orçamento previsto chega a R$ 1,16 bilhão, o equivalente a 25,05% do total, representando um acréscimo de aproximadamente R$ 182 milhões em relação ao valor inicialmente orçado para 2025. Na Educação, está projetado um investimento de R$ 1,02 bilhão, correspondente a 22,03% do orçamento municipal. O projeto da LOA 2026 também contempla avanços nas áreas de Segurança Municipal, Serviços Públicos e Previdência.
Lucas Lusvarghi, secretário de Finanças, dividiu a mesa e a apresentação com o secretário adjunto da pasta, Ruben Dario Ramirez Castro, a diretora do Departamento de Orçamento, Vanessa Cristiane de Andrade, e o diretor do Departamento de Eficiência Governamental da Secretaria de Governo, Kleber Tandello Pereira. Também participaram das discussões os secretários de Planejamento Urbano e Meio Urbano, Marco Antonio Bedin, e de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Neste ano, a audiência foi realizada de forma inovadora: reuniu todas as informações sobre a LOA, desde o conceito da lei enquanto importante ferramenta de planejamento, gestão e execução das finanças públicas, até os termos técnicos sobre as finanças a ele atrelados. “Nós reformulamos a apresentação da audiência pública com a proposta de tornar o entendimento do orçamento municipal mais palatável ao munícipe, que nem sempre conhece como ele funciona. E também redimensionamos o orçamento seguindo as prioridades do plano de governo, que foi elaborada com base nos anseios da própria população”, afirmou o secretário. “Queremos mostrar como o dinheiro é aplicado no dia a dia da cidade. Sempre mantendo o compromisso com a transparência, o equilíbrio fiscal e a responsabilidade”, completou a diretora do Departamento de Orçamento.
Na audiência, além de responder aos questionamentos dos parlamentares sobre as despesas previstas para 2026 no município, as lideranças explicaram todos os números relativos também à receita – que totaliza R$ 4.637.191.600, valor dividido entre origens como o próprio município, o Estado de São Paulo, a União, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), operações de crédito (empréstimos) e doações.
Além disso, o processo de construção do orçamento, neste ano, contou com 2.101 contribuições populares, recebidas por formulário online disponibilizado no site da Prefeitura de Jundiaí. Também foram realizadas reuniões em diversos bairros da cidade, envolvendo centenas de moradores para discutir, de forma transparente e democrática, de onde vem e para onde vai, afinal, o dinheiro público.
Todas as informações sobre as receitas e despesas da Prefeitura de Jundiaí, além de serem acompanhadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, pela Controladoria Geral do Município (CGM) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), também podem ser obtidas pelo munícipe pelo Portal da Transparência. O cidadão pode ainda tirar todas as suas dúvidas pelo e-mail orcamento@jundiai.sp.gov.br.
A partir de agora, o projeto de lei que institui a LOA de 2026 vai passar pela apreciação dos vereadores e deverá ser votado e discutido no dia 2 de dezembro, antes do recesso parlamentar.