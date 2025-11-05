Em Jundiaí, as denúncias de violência contra a pessoa idosa, aquelas com 60 anos ou mais, cresceram em 2025. Segundo dados do Painel de Direitos Humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o município registrou 426 denúncias e 2.560 violações neste ano, contra 343 denúncias e 2.009 violações em 2024. O aumento representa 24% mais denúncias e 27% mais violações em relação ao ano anterior. Os números correspondem às denúncias que chegam pelo Disque 100.

Em paralelo, a Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa, programa da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) , registrou entre janeiro e outubro de 2025 pelo menos 22 ocorrências relacionadas à proteção de idosos.

O público mais atingido em 2025, ainda segundo o Painel, foi o de 60 a 64 anos, responsável por 83 denúncias, enquanto o grupo de 80 a 84 anos concentrou 528 violações registradas. Em 2024, a faixa de 70 a 74 anos havia sido a mais vulnerável, com 75 denúncias e 469 violações. O levantamento não especifica os tipos de ocorrências.