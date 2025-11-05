Em Jundiaí, as denúncias de violência contra a pessoa idosa, aquelas com 60 anos ou mais, cresceram em 2025. Segundo dados do Painel de Direitos Humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o município registrou 426 denúncias e 2.560 violações neste ano, contra 343 denúncias e 2.009 violações em 2024. O aumento representa 24% mais denúncias e 27% mais violações em relação ao ano anterior. Os números correspondem às denúncias que chegam pelo Disque 100.
Em paralelo, a Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa, programa da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) , registrou entre janeiro e outubro de 2025 pelo menos 22 ocorrências relacionadas à proteção de idosos.
O público mais atingido em 2025, ainda segundo o Painel, foi o de 60 a 64 anos, responsável por 83 denúncias, enquanto o grupo de 80 a 84 anos concentrou 528 violações registradas. Em 2024, a faixa de 70 a 74 anos havia sido a mais vulnerável, com 75 denúncias e 469 violações. O levantamento não especifica os tipos de ocorrências.
No levantamento, cada denúncia corresponde à quantidade de relatos de violação de direitos humanos e pode conter uma ou mais violações. Já o conceito de violação representa qualquer fato que atente ou viole os direitos humanos de uma vítima, como maus-tratos, negligência, exploração financeira, violência psicológica, entre outros.
Patrulha
De acordo com a Guarda Municipal, diante das ocorrências recebidas por meio do programa voltado
à proteção do idoso, dois casos de maus-tratos foram confirmados, sendo um em março e outro em julho. As demais situações tiveram origem em denúncias anônimas que, após verificação, não apresentaram evidências concretas, transformando-se em ações de patrulhamento preventivo.
A Patrulha é composta por dois guardas municipais que, além de atender as demandas específicas do programa, também atuam em outras ocorrências e no policiamento ostensivo. A Secretaria informa que, caso o número de casos aumente, o efetivo poderá ser ampliado.
“Estamos atentos aos casos de violência contra as pessoas idosas. Quando recebemos informações desses casos, nossa missão é assistir à vítima e deter o agressor, colocando-o à disposição da Justiça”, afirma o subcomandante da GMJ, inspetor Dênis Berni.
A população pode denunciar casos de violência ou suspeitas pelos telefones da GM (153 e (11) 4492-9060), pelo aplicativo ‘153 Jundiaí’, ou para a Polícia Militar (190).