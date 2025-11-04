A Prefeitura de Jundiaí aguarda a apreciação, pela Câmara Municipal, do projeto de lei que amplia a autonomia e o papel da Guarda Municipal (GMJ) nas ações de fiscalização em áreas públicas, especialmente no combate aos “pancadões” e ocorrências de som alto.

A proposta reforça o compromisso do município com a segurança, a ordem urbana e o bem-estar da população, permitindo que a GMJ atue com mais eficiência em situações que demandam resposta rápida e presença constante do poder público.

