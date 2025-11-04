A Prefeitura de Jundiaí aguarda a apreciação, pela Câmara Municipal, do projeto de lei que amplia a autonomia e o papel da Guarda Municipal (GMJ) nas ações de fiscalização em áreas públicas, especialmente no combate aos “pancadões” e ocorrências de som alto.
A proposta reforça o compromisso do município com a segurança, a ordem urbana e o bem-estar da população, permitindo que a GMJ atue com mais eficiência em situações que demandam resposta rápida e presença constante do poder público.
VEJA MAIS:
GM vai poder fiscalizar e multar “pancadões”
Guarda Municipal e PM realizam operação conjunta contra pancadões
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o projeto é mais um reflexo da valorização da corporação e do diálogo com o Legislativo. “A Guarda Municipal de Jundiaí é motivo de orgulho para a cidade. A proposta que será votada na Câmara reforça nossa confiança no trabalho da equipe e o compromisso conjunto com a segurança e a tranquilidade da população”, afirmou.
Segundo Guilherme Balbino Rigo, secretário de segurança pública, a medida também fortalece o trabalho preventivo realizado pela GMJ em diferentes regiões do município. “Com mais autonomia, a Guarda poderá intensificar ações de orientação, mediação e fiscalização, contribuindo para a convivência harmônica e o respeito às leis.”
O projeto integra um conjunto de propostas que vêm sendo analisadas pela Câmara Municipal, voltadas ao fortalecimento das forças de segurança de Jundiaí e à modernização das políticas públicas do setor.