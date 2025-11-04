O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) de Jundiaí realizou sua reunião mensal no Paço Municipal com uma presença especial: os conselheiros do COMAD de Franco da Rocha, Pedro Sérgio da Silva, presidente em exercício, e Gilvan Barbosa do Nascimento.

Durante o encontro, os representantes visitantes participaram de todas as pautas da reunião e conheceram a estrutura e o funcionamento do conselho jundiaiense, fortalecendo o intercâmbio entre os municípios e a troca de experiências na construção de políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do uso indevido de drogas.

A presidente do COMAD Jundiaí, Sônia Viscaino, destacou a relevância da visita e a importância do diálogo entre os conselhos municipais. “Nos sentimos privilegiados em poder contribuir com o COMAD de outra cidade, como Franco da Rocha, no desenvolvimento de políticas públicas para a prevenção de drogas, assim como em enaltecer o fortalecimento do acolhimento e do olhar humanizado”, afirmou.