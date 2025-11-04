04 de novembro de 2025
CONTRA DROGAS

COMAD Jundiaí promove troca de experiências com outras cidades

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Os representantes visitantes participaram de todas as pautas da reunião e conheceram a estrutura e o funcionamento do conselho jundiaiense
O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) de Jundiaí realizou sua reunião mensal no Paço Municipal com uma presença especial: os conselheiros do COMAD de Franco da Rocha, Pedro Sérgio da Silva, presidente em exercício, e Gilvan Barbosa do Nascimento.

Durante o encontro, os representantes visitantes participaram de todas as pautas da reunião e conheceram a estrutura e o funcionamento do conselho jundiaiense, fortalecendo o intercâmbio entre os municípios e a troca de experiências na construção de políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do uso indevido de drogas.

A presidente do COMAD Jundiaí, Sônia Viscaino, destacou a relevância da visita e a importância do diálogo entre os conselhos municipais. “Nos sentimos privilegiados em poder contribuir com o COMAD de outra cidade, como Franco da Rocha, no desenvolvimento de políticas públicas para a prevenção de drogas, assim como em enaltecer o fortalecimento do acolhimento e do olhar humanizado”, afirmou.

A diretora do Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades, Flávia Pessoa, também ressaltou o papel da participação social no fortalecimento do conselho e o interesse dos visitantes em conhecer as boas práticas de Jundiaí. “O fortalecimento das políticas públicas sobre drogas depende diretamente da escuta e da contribuição ativa da sociedade civil. A troca de experiências entre conselhos, como a que tivemos com Franco da Rocha, amplia nossa capacidade de desenvolver ações mais efetivas e humanizadas”, destacou.

