O homem preso por importunação sexual contra a atendente de uma loja de conveniência, em Jundiaí, na madrugada de domingo (2), na companhia de dois amigos, que também foram presos (todos eles por dano qualificado, furto e desacato), receberam o benefício da liberdade provisória e foram soltos durante audiência de custódia realizada pela Justiça, em Jundiaí.
Ficou determinado que um deles também pagasse uma fiança de dois salários mínimos em até 48 horas, sob pena de ter decretada sua prisão preventiva - não se trata do suspeito do crime sexual.
Todos foram soltos mediante condições, como não se aproximar da vítima, não frequentar o estabelecimento em questão, comparecer em juízo sempre que acionados durante o processo, e obrigatoriamente terão que se recolher em suas casas entre 22h e 6h.
RELEMBRE O CASO
A vítima estava trabalhando, quando três homens entraram no passaram a consumir bebidas alcoólicas e salgados. Já por volta das 4h, quando iam embora, eles se recusaram a pagar pelo que haviam consumido. Neste momento, enquanto ela insistia para que pagassem a conta, um deles passou a fazer gestos e comentários repugnantes com conotação sexual, o que a deixou constrangida.
Ela acionou a Guarda Municipal, que enviou os GMs Reis e Vinícius Ferreira. No local eles tomaram a história da vítima e abordaram os suspeitos, que se mostraram exaltados, ofendendo e desacatando, além de desobedecer ordem de abordagem para revista pessoal. Foi necessário chamar reforço. Em poucos minutos mais duas equipes com oito guardas chegaram ao local.
Com os três detidos, os agentes avaliaram a loja e constataram dano a uma geladeira, também causado por eles.
Todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram presos por furto, dano e desacato. Um deles também foi enquadrado em importunação sexual.