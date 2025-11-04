O homem preso por importunação sexual contra a atendente de uma loja de conveniência, em Jundiaí, na madrugada de domingo (2), na companhia de dois amigos, que também foram presos (todos eles por dano qualificado, furto e desacato), receberam o benefício da liberdade provisória e foram soltos durante audiência de custódia realizada pela Justiça, em Jundiaí.

Ficou determinado que um deles também pagasse uma fiança de dois salários mínimos em até 48 horas, sob pena de ter decretada sua prisão preventiva - não se trata do suspeito do crime sexual.

Todos foram soltos mediante condições, como não se aproximar da vítima, não frequentar o estabelecimento em questão, comparecer em juízo sempre que acionados durante o processo, e obrigatoriamente terão que se recolher em suas casas entre 22h e 6h.