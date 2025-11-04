Marcada para esta sexta-feira (07), a última edição do ano da “Sexta no Centro” promete embalar o público, misturando o melhor do pop rock com ritmos variados, como o reggae e MPB. Para fechar a programação anual com chave de ouro, a edição de novembro será realizada na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto), das 17h às 22h. A dupla Amsterduo e a banda Batuca Rock são as atrações confirmadas.
A dupla Amsterduo sobe ao palco às 17h e promete encantar com um repertório variado de sucessos nacionais e internacionais. Com roupagens únicas e shows enérgicos, Matheus Audan (voz e violão) e Marcos Piccolo (cajón) conquistam o público em cada performance, oferecendo uma experiência musical inesquecível, misturando MPB, pop rock e reggae.
Em seguida, às 18h30, a programação traz o Coletivo Jundiaí de Capoeira, o maior coletivo de capoeiristas de Jundiaí e região, que se apresenta ao público da Sexta no Centro como parte das ações da prefeitura para o Mês da Consciência Negra 2025.
Às 20h30, a programação musical ficará por conta do Batuca Rock, projeto musical independente de Jundiaí que reúne sete músicos experientes, em uma celebração vibrante do pop e do rock internacionais. Com repertório cheio de atitude, performances energéticas e mensagens de impacto social, a banda transforma cada apresentação em uma experiência oletiva potente e acessível, destacando-se também por ações de responsabilidade social e parcerias com projetos locais, promovendo cultura, inclusão e música de qualidade para todos.
“A ‘Sexta no Centro’ cumpre um papel essencial na ocupação da região central por meio da convivência entre as famílias e amigos que vão para prestigiar a programação cultural e as delícias gastronômicas. E isso vai ao encontro do plano de revitalização do Centro em curso pela Prefeitura, com mais uma edição realizada excepcionalmente na Praça do Coreto. Enquanto são feitos os ajustes desta etapa das intervenções na Praça da Matriz, onde a Sexta no Centro vinha sendo realizada este ano, a programação muda de palco e vai para a parte de trás da Catedral, mantém, todavia, toda a animação e alegria que já são sua marca”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.
Além das atrações musicais, o público também poderá aproveitar para se deliciar com o melhor da gastronomia nas barracas e food trucks que sempre estão presentes na programação. Quem também irá marcar presença nesta edição será a Rota Turística da Cerveja Artesanal, os artistas do programa Galpão Criativo e das Câmaras Setoriais de Artes Visuais e Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC).