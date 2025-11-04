Marcada para esta sexta-feira (07), a última edição do ano da “Sexta no Centro” promete embalar o público, misturando o melhor do pop rock com ritmos variados, como o reggae e MPB. Para fechar a programação anual com chave de ouro, a edição de novembro será realizada na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto), das 17h às 22h. A dupla Amsterduo e a banda Batuca Rock são as atrações confirmadas.

A dupla Amsterduo sobe ao palco às 17h e promete encantar com um repertório variado de sucessos nacionais e internacionais. Com roupagens únicas e shows enérgicos, Matheus Audan (voz e violão) e Marcos Piccolo (cajón) conquistam o público em cada performance, oferecendo uma experiência musical inesquecível, misturando MPB, pop rock e reggae.