04 de novembro de 2025
NEGÓCIOS À PARTE

Quando a 'coisa' apertou, a amizade acabou; 'não fui eu, foi ele'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
A luminária foi recuperada e devolvida ao município
A luminária foi recuperada e devolvida ao município

Dois homens foram presos por guardas municipais, no Centro de Itatiba, na noite desta segunda-feira (3), suspeitos de furtarem a luminária de um poste de iluminação pública, que havia caído no chão por conta da queda de uma árvore. No momento da abordagem, ao serem questionados, um acusou o outro pelo crime, tentando se livrarem da cadeia.

A GM flagrou pela Central de Monitoramento dois homens furtando a luminária, que havia caído no chão, próximo à Santa Casa. Os guardas Rodrigues e Montini foram para o local, orientados pela equipe de monitoramento, já que os ladrões haviam se evadido.

Os dois foram localizados juntos na rua Antônio Alves e, com um deles, os agentes localizaram a luminária.

Questionados, um entregou o outro; o suspeito que estava com a luminária disse que o amigo é quem havia furtado. O amigo, por sua vez, o denunciou pelo crime.

Diante da situação, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado determinou a prisão em flagrante dos dois por furto.

