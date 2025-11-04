04 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Denúncia de maus-tratos leva GMs a apreensão de 28 kg de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
No imóvel, o k-9 Barak se mostrou agitado e foi colocado em ação
No imóvel, o k-9 Barak se mostrou agitado e foi colocado em ação

Guardas municipais de Operações com Cães, Apoio Tático e Plantão localizaram e apreenderam 28 kg de drogas em uma casa na Vila Esperança, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (4). Ninguém foi preso. A descoberta da droga ocorreu por acaso, já que as equipes estavam no local para averiguação de denúncia de maus-tratos.

A GM recebeu denúncia sobre possível maus-tratos contra uma criança, em uma casa no bairro. As equipes foram para o local e, em averiguação, não havia ninguém no endereço indicado.

Porém, enquanto estavam no imóvel, o k-9 Barak se mostrou agitado e foi colocado em ação, levando os agentes até o alçapão da casa, onde havia uma caixa d'água. Neste local foram encontradas 30 tijolos de maconha, 1900 porções de cocaína, 820 pedras de crack e 166 tubos de lança-perfume.

As drogas foram recolhidas e apresentadas na Central de Flagrantes, para posterior investigação da Polícia Civil.

Participaram da ação as equipes: ícaro, Odirley, Ferreira (Operações com Cães, supervisionados pelo subinspetor Cristiano) e Fialho, Leopoldino, Aparecida e F. Santos (Apoio Tático).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários