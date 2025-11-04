Guardas municipais de Operações com Cães, Apoio Tático e Plantão localizaram e apreenderam 28 kg de drogas em uma casa na Vila Esperança, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (4). Ninguém foi preso. A descoberta da droga ocorreu por acaso, já que as equipes estavam no local para averiguação de denúncia de maus-tratos.

A GM recebeu denúncia sobre possível maus-tratos contra uma criança, em uma casa no bairro. As equipes foram para o local e, em averiguação, não havia ninguém no endereço indicado.

Porém, enquanto estavam no imóvel, o k-9 Barak se mostrou agitado e foi colocado em ação, levando os agentes até o alçapão da casa, onde havia uma caixa d'água. Neste local foram encontradas 30 tijolos de maconha, 1900 porções de cocaína, 820 pedras de crack e 166 tubos de lança-perfume.