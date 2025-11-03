No Festival do Dia do Kimchi as pessoas poderão conhecer mais sobre a culinária coreana, saboreando pratos como Topoki, Bibimpap e Hot Dog Coreano, além de conferir uma exposição e aprender a fazer o próprio Kimchi. Os visitantes também vão assistir apresentações com músicas e grupos de danças típicas coreanas e performances de covers de K-Pop, além de saborear pratos e bebidas típicas na feira gastronômica.

O 3ª Festival do Dia do Kimchi vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, das 10h às 18h, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro, região central de São Paulo. A data foi instituída pelo Projeto de Lei nº 443/22, de autoria do vereador Aurélio Nomura, que estabelece 22 de novembro como o Dia do Kimchi no calendário oficial da cidade de São Paulo. Comandado pela jornalista e escritora Yoo Na Kim, o evento é gratuito e terá apoio da Câmara Municipal e da prefeitura do município.

Durante o 3º Festival do Dia do Kimchi o público também vai conferir apresentações da Associação de Caligrafia Hangul, que presenteará os visitantes com seus nomes escritos em coreano, e ver uma exposição sobre o universo das novelas coreanas, entre outras atrações.

Sobre o Kimchi

O kimchi é um prato tradicional da culinária coreana, com origem que remonta a mais de dois mil anos. Surgiu como uma forma de conservar vegetais durante os longos e rigorosos invernos da Coreia, quando era difícil obter alimentos frescos. Originalmente, o kimchi era feito apenas com vegetais salgados e fermentados, como o nabo. Com o tempo, especialmente após a introdução da pimenta vermelha na Coreia no século XVII, a receita evoluiu para incluir temperos mais fortes.

A composição do kimchi varia conforme a região e a estação, mas os ingredientes mais comuns incluem acelga (ou repolho chinês), nabo, cebolinha, alho, gengibre, pimenta vermelha em pó (gochugaru), molho de peixe ou pasta de camarão fermentado e sal. Esses ingredientes são misturados e deixados para fermentar por dias ou semanas, resultando em um alimento rico em probióticos, sabor intenso e bastante nutritivo.



3º Festival do Dia do Kimichi

Data: 22 e 23 de novembro

Horário: das 10h às 19h

Local: Praça Coronel Fernando Prestes s/n - Praça Tiradentes - Bom Retiro – Centro – SP

Evento gratuito