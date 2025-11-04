Realizada pela Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij) e com apoio da Prefeitura de Jundiaí, a feira é uma das maiores iniciativas da região dedicadas a ajudar estudantes e jovens profissionais a escolherem seus caminhos no mercado de trabalho. O evento contará com palestras inspiradoras, testes vocacionais, estandes de universidades e escolas técnicas, além do Pavilhão de Carreiras, que reunirá empresas e agências de emprego com oportunidades abertas.

Jundiaí se prepara para receber, neste fim de semana, uma das maiores feiras de orientação profissional da região: a Expo Profissões 2025, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Parque da Uva, das 10h às 18h. A entrada é gratuita e o evento promete movimentar a cidade com uma ampla programação voltada à empregabilidade, educação e tecnologia.

Outro destaque será o espaço de tecnologia da Atij, com apresentações sobre inovação, tendências e transformação digital, reforçando o papel de Jundiaí como cidade de vanguarda em ciência e tecnologia. O evento ainda oferece uma praça de alimentação com foodtrucks e área de convivência para o público.

A Expo Profissões 2025 também está alinhada ao eixo Inova+, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí que fortalece o ecossistema local de ciência, tecnologia e inovação. O programa estimula a criação de soluções inteligentes, parcerias com o setor produtivo e o desenvolvimento de talentos voltados à economia do futuro. A presença da Expo Profissões dentro desse contexto reforça o compromisso da cidade em preparar os jovens para os novos desafios do mundo do trabalho e para as profissões que surgem com a transformação digital.

Para o diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Tiago Antunes, a iniciativa reforça o compromisso da cidade em conectar educação, mercado e inovação. “Eventos como a Expo Profissões são essenciais para inspirar os jovens e mostrar que o futuro pode ser construído a partir de escolhas bem informadas. Jundiaí tem um ecossistema de inovação e desenvolvimento que valoriza o talento e o aprendizado, e esta feira é uma oportunidade para que cada participante descubra novas possibilidades e se prepare para os desafios do mercado”, destacou.