04 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Capinador encontra corpo em decomposição durante o serviço

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Junto ao corpo havia uma bolsa com roupas
Um capinador encontrou um corpo em decomposição em um terreno na Vila São José, em Várzea Paulista, na manhã desta terça-feira (4), enquanto iniciava seu trabalho de limpeza do mato no local.

O profissional foi contratado pelo dono da área para capinar e, quando chegou, encontrou o cadáver dentro de uma 'casinha' no terreno.

A Guarda Municipal foi acionada, que por sua vez comunicou a Polícia Civil. A Perícia Técnica também compareceu para trabalhos de praxe, que vão ajudar nas investigações.

A vítima não havia sido identificada até o fechamento desta matéria, sabendo apenas que se trata de um homem pardo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos.

