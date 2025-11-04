Um capinador encontrou um corpo em decomposição em um terreno na Vila São José, em Várzea Paulista, na manhã desta terça-feira (4), enquanto iniciava seu trabalho de limpeza do mato no local.
O profissional foi contratado pelo dono da área para capinar e, quando chegou, encontrou o cadáver dentro de uma 'casinha' no terreno.
A Guarda Municipal foi acionada, que por sua vez comunicou a Polícia Civil. A Perícia Técnica também compareceu para trabalhos de praxe, que vão ajudar nas investigações.
A vítima não havia sido identificada até o fechamento desta matéria, sabendo apenas que se trata de um homem pardo.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos.