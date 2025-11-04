04 de novembro de 2025
ENSINO TÉCNICO

Vestibulinho Etec BeSt: inscrições prorrogadas até sexta

Divulgação
Os cursos técnicos de Alimentos e Agropecuária se destacam pela forte inserção no mercado de trabalho
A Etec Benedito Storani (Etec BeSt) prorrogou as inscrições para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026, que agora vão até o dia 7 de novembro, às 15h. A prova será realizada em 30 de novembro e a taxa é de R$ 29. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Vestibulinho: vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Reconhecida pela qualidade do ensino médio e técnico, a rede de Etecs do Centro Paula Souza mantém médias de IDEB superiores às estaduais e nacionais — um reflexo do compromisso com a formação de excelência. Das 50 escolas públicas com melhor desempenho no Enem em São Paulo, 35 são Etecs, e a Etec BeSt figura entre as 50 melhores unidades técnicas do Estado.

Os cursos técnicos de Alimentos e Agropecuária se destacam pela forte inserção no mercado de trabalho, que vive um momento de franca expansão nacional e oferece rendimento médio elevado para profissionais qualificados. Além da sólida base técnica, os estudantes têm contato direto com novidades em tecnologia, legislação e práticas sustentáveis, participando de experimentos e projetos inovadores, como o Vinhedo Itália — área experimental com variedades importadas que promete grande impacto na produção nacional de vinhos e na formação de mão de obra especializada.

O que a Etec BeSt oferece:

  • Técnicos presenciais: Agropecuária; Alimentos; Gastronomia; Nutrição e Dietética; Química;
  • Técnico online: Administração;
  • Ensino Médio Integrado (M-Tec-PI): Administração; Agropecuária; Alimentos; Nutrição e Dietética; Química;
  • Ensino Médio Integrado (M-Tec): Administração; Alimentos; Gastronomia;
  • Ensino Médio Integrado Noturno (M-Tec-N): Administração.

Os interessados devem acessar o site oficial do Vestibulinho para verificar datas, documentos e detalhes dos cursos. A Etec Benedito Storani está localizada na avenida Antonio Pincinato, 4355 – Jundiaí, e mantém suas portas abertas para quem deseja conhecer o campus e se preparar para um futuro promissor em áreas que impulsionam o desenvolvimento do país.

