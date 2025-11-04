A Etec Benedito Storani (Etec BeSt) prorrogou as inscrições para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026, que agora vão até o dia 7 de novembro, às 15h. A prova será realizada em 30 de novembro e a taxa é de R$ 29. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Vestibulinho: vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Reconhecida pela qualidade do ensino médio e técnico, a rede de Etecs do Centro Paula Souza mantém médias de IDEB superiores às estaduais e nacionais — um reflexo do compromisso com a formação de excelência. Das 50 escolas públicas com melhor desempenho no Enem em São Paulo, 35 são Etecs, e a Etec BeSt figura entre as 50 melhores unidades técnicas do Estado.

Os cursos técnicos de Alimentos e Agropecuária se destacam pela forte inserção no mercado de trabalho, que vive um momento de franca expansão nacional e oferece rendimento médio elevado para profissionais qualificados. Além da sólida base técnica, os estudantes têm contato direto com novidades em tecnologia, legislação e práticas sustentáveis, participando de experimentos e projetos inovadores, como o Vinhedo Itália — área experimental com variedades importadas que promete grande impacto na produção nacional de vinhos e na formação de mão de obra especializada.