A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou edital de concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 3.944 a R$ 12.070.
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (31), marca uma nova fase da Agência, que passou por uma reestruturação institucional e ampliou suas atribuições, passando a regular e fiscalizar todos os modais de transporte concedidos no estado: rodoviário, metroferroviário, coletivo intermunicipal, aeroportuário e hidroviário.
As 142 vagas estão distribuídas entre funções de nível médio e superior, com jornadas de 40 horas semanais. O cargo de nível médio é de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I. Já para o nível superior, há vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte e Especialista em Regulação de Transporte, com possibilidades de ingresso em diversas formações. As vagas abrangem carreiras técnicas e de gestão em áreas como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação e regulação de transportes, entre outras.
As remunerações e benefícios seguem o plano de cargos da Agência e estão descritos no edital disponível no site da Fundação Carlos Chagas. Veja abaixo:
Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I – R$ 3.944
Analista de Suporte à Regulação de Transporte I – R$ 10.366
Especialista em Regulação de Transporte I – R$ 12.070
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 3 de novembro e 1º de dezembro, até as 23h59 (horário de Brasília), no site da Fundação Carlos Chagas. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para cargos de nível superior, com pagamento até 2 de dezembro de 2025. O edital prevê isenção ou redução da taxa com critérios estabelecidos.
O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), além da possibilidade de uso do nome social por travestis e transexuais.
Provas
As provas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo. O processo seletivo inclui provas objetivas e, para determinados cargos, provas discursivas e/ou de títulos, conforme o cargo.
O conteúdo programático abrange conhecimentos gerais, legislação aplicável à regulação de transportes e temas específicos da área de atuação.