A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou edital de concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 3.944 a R$ 12.070.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (31), marca uma nova fase da Agência, que passou por uma reestruturação institucional e ampliou suas atribuições, passando a regular e fiscalizar todos os modais de transporte concedidos no estado: rodoviário, metroferroviário, coletivo intermunicipal, aeroportuário e hidroviário.

As 142 vagas estão distribuídas entre funções de nível médio e superior, com jornadas de 40 horas semanais. O cargo de nível médio é de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I. Já para o nível superior, há vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte e Especialista em Regulação de Transporte, com possibilidades de ingresso em diversas formações. As vagas abrangem carreiras técnicas e de gestão em áreas como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação e regulação de transportes, entre outras.