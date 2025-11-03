O Secovi-SP realiza nesta terça-feira (04), o Encontro do Mercado Imobiliário em Jundiaí, com o tema "Panorama do Mercado Imobiliário - Cenários, Riscos e Oportunidades". O evento será realizado das 19h às 20h30, no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí.

Diante das transformações econômicas que redesenham o setor, a proposta é oferecer reflexão e atualização aos profissionais da região, destacando riscos e oportunidades para 2026. A programação contará com a participação de Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi-SP, que abordará o panorama do mercado e as perspectivas econômicas, e de Ely Wertheim, presidente-executivo da entidade. Marcelo Gonçalves, sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica, vai apresentar o estudo de lançamentos e vendas em Jundiaí.

O encontro terá ainda as contribuições de Fernando Sampaio Rodrigues, presidente da Proempi e representante do Secovi-SP em Jundiaí, e de Frederico Marcondes Cesar, vice-presidente do Interior da entidade. A coordenação será de Thiago Secco.