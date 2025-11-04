O setor de bares e restaurantes de Jundiaí enfrenta estagnação no movimento nas últimas semanas, reflexo da preocupação dos clientes após os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas registrados em todo o Brasil. Procurados pelo Jornal de Jundiaí, alguns proprietários relatam queda de até 60% nas vendas, especialmente nos estabelecimentos com forte presença de drinks no cardápio.

É o caso de Christian Gali, conhecido como Major, proprietário de um bar no Centro cujo carro-chefe são os drinks. Só no último mês o público e, consequentemente as vendas, caíram em torno de 60%. “Em um sábado normal atendíamos cerca de 300 pessoas e agora o movimento caiu muito. Apenas no último final de semana sentimos uma leve melhora. Apesar de sermos um bar novo, temos um histórico bom, com produtos de qualidade adquiridos em uma das maiores fornecedoras do mundo”, relata.

Para enfrentar o cenário, o bar apostou na ampliação da oferta de cervejas e drinks sem álcool, alternativa que já estava no cardápio e, mesmo assim, surpreendeu positivamente. “A procura pelos drinks sem álcool cresceu muito. As pessoas querem se divertir, mas com segurança. A situação estabilizou um pouco e projetamos uma melhora daqui em diante”, disse.