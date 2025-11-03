Até o dia 23 de novembro, o Maxi Shopping Jundiaí recebe a Feira dos Países, evento que reúne expositores de dez nações — Brasil, Paquistão, Marrocos, Portugal, Peru, Senegal, Grécia, Índia, Indonésia e Egito — em um espaço multicultural dedicado à arte, à cultura e à gastronomia.

Segundo os organizadores, o evento vai transformar os corredores do shopping em um verdadeiro circuito de descobertas culturais, com produtos típicos e autorais que valorizam o artesanato e a economia criativa. “Nossa curadoria prioriza autenticidade, qualidade e as histórias por trás de cada peça. É um convite para viajar o mundo sem sair de Jundiaí."

Entre os destaques, o público encontra castanhas brasileiras, queijos e vinhos da Serra Gaúcha, além de acessórios masculinos. Do exterior, há doces artesanais do Marrocos; sandálias, mules e bolsas do Paquistão; perfumes e essências do Egito; artesanatos andinos do Peru; máscaras e roupas típicas do Senegal; esculturas gregas; azulejos portugueses; artesanato balinês da Indonésia e pashminas e incensos da Índia.