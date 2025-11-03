Com o objetivo de facilitar o dia a dia dos clientes e modernizar o atendimento, a DAE Jundiaí reforça a importância da atualização cadastral - um procedimento simples, mas essencial para garantir que as informações do imóvel e do titular estejam sempre corretas.

Para realizar a atualização, basta acessar o site da DAE e clicar na opção “Atualização Cadastral” na aba DAE Digital. A mudança representa mais agilidade e comodidade para o cliente, que agora resolve tudo em poucos minutos, pelo computador ou celular.

“A atualização cadastral via site foi criada para oferecer mais facilidade ao cliente, que não precisa mais se deslocar até um Posto de Atendimento da DAE”, explica Carlos Eduardo Vilela Matos, chefe da Seção de Cadastro (CAD) da DAE.