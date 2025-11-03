Com o objetivo de facilitar o dia a dia dos clientes e modernizar o atendimento, a DAE Jundiaí reforça a importância da atualização cadastral - um procedimento simples, mas essencial para garantir que as informações do imóvel e do titular estejam sempre corretas.
Para realizar a atualização, basta acessar o site da DAE e clicar na opção “Atualização Cadastral” na aba DAE Digital. A mudança representa mais agilidade e comodidade para o cliente, que agora resolve tudo em poucos minutos, pelo computador ou celular.
“A atualização cadastral via site foi criada para oferecer mais facilidade ao cliente, que não precisa mais se deslocar até um Posto de Atendimento da DAE”, explica Carlos Eduardo Vilela Matos, chefe da Seção de Cadastro (CAD) da DAE.
Na página de atualização, o cliente deve preencher suas informações e da unidade consumidora e anexar cópias de documentos básicos, como RG, CPF ou CNPJ e a matrícula ou capa do carnê do IPTU atual, que esteja em nome do requerente. Se o imóvel for locado, é necessário incluir o contrato de locação, e, no caso de ex-inquilinos, o documento de entrega das chaves ou distrato contratual.
Durante o processo, também é possível optar pelo recebimento da fatura mensal por e-mail, uma alternativa prática e sustentável. Caso seja identificada alguma divergência nas informações, a equipe da DAE entra em contato para confirmar os dados.
Mais do que uma formalidade, manter o cadastro em dia é uma forma de evitar transtornos especialmente para proprietários de imóveis locados. Em casos de inadimplência - caso os dados não estejam atualizados - é o proprietário que será acionado para o pagamento, inclusive com possibilidade de protesto. É também por meio dos cadastros atualizados que a DAE consegue realizar o cruzamento automático com o CadÚnico para identificar as famílias elegíveis à Tarifa Social de Água e Esgoto.
Para fazer sua atualização clique aqui.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, a DAE está disponível pela Central de Relacionamento, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.