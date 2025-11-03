O Portal Jundiaí Empreendedora está com mais de 2,3 mil vagas de emprego disponíveis na cidade, abrangendo diversos setores e níveis de qualificação. Uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como recepcionista, açougueiro, repositor e cozinheiro, entre outras vagas.
Inclusão e oportunidades
O Jundiaí Empreendedora também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, são 96 vagas específicas para pessoas com deficiência (PCDs). A atualização das vagas é contínua, garantindo que os candidatos tenham acesso a novas oportunidades frequentemente.
Como se cadastrar
Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. Lá, é possível visualizar os detalhes das vagas, conhecer as empresas contratantes e verificar o número de posições disponíveis.
O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.
Atendimento presencial
Além do acesso online, os candidatos podem agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3).