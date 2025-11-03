O Portal Jundiaí Empreendedora está com mais de 2,3 mil vagas de emprego disponíveis na cidade, abrangendo diversos setores e níveis de qualificação. Uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como recepcionista, açougueiro, repositor e cozinheiro, entre outras vagas.

VEJA MAIS: