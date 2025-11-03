Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil e do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o 1º e o 2º Cartórios de Registro Civil da cidade, o Casamento Comunitário 2025 está com inscrições abertas até o dia 7 de novembro, sexta-feira. A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em um grande momento de celebração do amor e da cidadania.
Mais do que uma cerimônia de amor, o Casamento Comunitário 2025 é uma oportunidade para que casais jundiaienses em situação de vulnerabilidade social possam oficializar a união e garantir seus direitos legais. Os cônjuges participantes estarão isentos de todas as taxas cartorárias, e receberão a certidão de casamento no próprio evento, após o cumprimento de todas as etapas junto aos cartórios.
Formalizar a união civil é um passo importante para o casal e para a família. Além do valor simbólico, o casamento garante segurança jurídica, direitos previdenciários, partilha de bens, inclusão em planos de saúde e benefícios sociais, fortalecendo a base familiar e oferecendo mais estabilidade para o futuro.
Serão disponibilizadas 50 vagas, com 30 vagas extras para cadastro reserva. Para participar, é necessário:
residir em Jundiaí;
estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);
realizar a inscrição presencial em um dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) até 7 de novembro de 2025.
Durante a inscrição, os interessados preencherão um formulário eletrônico e receberão um envelope com a lista de documentos exigidos pelos cartórios. Cada casal poderá levar até oito convidados para o grande dia. Os casamentos serão celebrados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, conforme a lei.
Serviço:
Casamento Comunitário 2025
Inscrições: até 7 de novembro de 2025, nos CRAS de Jundiaí
Cerimônia: 6 de dezembro de 2025, às 16h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva (Av. Jundiaí, s/nº – Anhangabaú)