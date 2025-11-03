Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil e do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o 1º e o 2º Cartórios de Registro Civil da cidade, o Casamento Comunitário 2025 está com inscrições abertas até o dia 7 de novembro, sexta-feira. A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), em um grande momento de celebração do amor e da cidadania.

Mais do que uma cerimônia de amor, o Casamento Comunitário 2025 é uma oportunidade para que casais jundiaienses em situação de vulnerabilidade social possam oficializar a união e garantir seus direitos legais. Os cônjuges participantes estarão isentos de todas as taxas cartorárias, e receberão a certidão de casamento no próprio evento, após o cumprimento de todas as etapas junto aos cartórios.

