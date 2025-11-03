O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí abre, nesta terça-feira (04), inscrições para mais quatro cursos gratuitos voltados à qualificação profissional e à geração de renda. As capacitações contemplam áreas da gastronomia e de serviços: Workshop Bolo Lucrativo – Aprenda, Faça e Venda, Controlador de Acesso, Workshop de Bolachas Decoradas para o Natal e Pizzas Doces e Salgadas, este último em parceria com o Sebrae.
As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online, a partir da 0h (zero hora) desta terça-feira, 4 de novembro. O envio do formulário é considerado uma intenção de participação, não garantindo a vaga. A seleção dos participantes será feita por ordem de envio das informações, considerando hora, minuto e segundo do registro.
VEJA MAIS:
Casamento comunitário: inscrições prosseguem até sexta (07)
A presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, destaca que as capacitações oferecidas pelo Fundo Social são oportunidades reais de transformação. “Nosso objetivo é abrir caminhos para que as pessoas descubram novas habilidades, encontrem alternativas de renda e fortaleçam sua autoestima. Cada curso é pensado com muito carinho, sempre levando em conta as necessidades da comunidade”, afirma.
A lista de contemplados será divulgada no site da Prefeitura. Caso o contemplado não confirme a participação em até 24 horas após o contato, a pré-inscrição será cancelada e a vaga repassada à lista de espera.
Confira a programação:
Workshop Bolo Lucrativo – Aprenda, Faça e Venda
13/11, das 13h às 17h | 1 aula | 20 vagas | A partir de 16 anos
Controlador de Acesso
24/11, das 8h às 14h | 1 aula | 30 vagas | A partir de 18 anos
Workshop de Bolachas Decoradas para o Natal
24 e 25/11, das 18h às 22h | 2 aulas | 20 vagas | A partir de 16 anos
Pizzas Doces e Salgadas (Parceria Sebrae)
18 a 28/11 (exceto fins de semana), das 13h às 17h | 7 aulas | 18 vagas | A partir de 18 anos
As aulas serão ministradas na sede do Fundo Social, localizada na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, anexo ao Parque da Uva, no bairro Anhangabaú.