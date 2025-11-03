O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí abre, nesta terça-feira (04), inscrições para mais quatro cursos gratuitos voltados à qualificação profissional e à geração de renda. As capacitações contemplam áreas da gastronomia e de serviços: Workshop Bolo Lucrativo – Aprenda, Faça e Venda, Controlador de Acesso, Workshop de Bolachas Decoradas para o Natal e Pizzas Doces e Salgadas, este último em parceria com o Sebrae.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online, a partir da 0h (zero hora) desta terça-feira, 4 de novembro. O envio do formulário é considerado uma intenção de participação, não garantindo a vaga. A seleção dos participantes será feita por ordem de envio das informações, considerando hora, minuto e segundo do registro.

