O mês de setembro foi bastante positivo quando o assunto é emprego em Jundiaí. Com 10.343 admissões e 9.419 desligamentos, foram criados 924 postos de trabalho com carteira assinada na cidade. Com o resultado, o mês manteve alta a média trimestral e o terceiro trimestre em Jundiaí teve geração de 1.830 postos de emprego formal. Ainda assim, menos que os 2.088 do segundo trimestre e os 2.152 do primeiro.

O destaque é a Indústria, que abriu 394 vagas de emprego, seguida pelos setores de Comércio (233), Construção (182) e Serviços (118). A Agropecuária fechou o mês com perda de três vagas. Com a aproximação do fim do ano, a tendência é de mais contratações, sobretudo as temporárias no Comércio e na Indústria, que visam atender a alta demanda de consumo da população na época. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Minsitério do Trabalho e Emprego (MTE).

No ano de 2025, em nove meses, Jundiaí teve geração de 6.070 postos formais, mais da metade no setor de Serviços (3.373), seguido por Indústria (1.200), Comércio (1.053) e Construção (451). A Agropecuária, que tem as menores variações na cidade, perdeu sete postos neste ano. O resultado é melhor que o do mesmo período de 2024, quando, entre janeiro e setembro, foram preenchidas 5.757 vagas na cidade. E melhor também que 2023, que no mesmo período teve 3.651.