O mês de setembro foi bastante positivo quando o assunto é emprego em Jundiaí. Com 10.343 admissões e 9.419 desligamentos, foram criados 924 postos de trabalho com carteira assinada na cidade. Com o resultado, o mês manteve alta a média trimestral e o terceiro trimestre em Jundiaí teve geração de 1.830 postos de emprego formal. Ainda assim, menos que os 2.088 do segundo trimestre e os 2.152 do primeiro.
O destaque é a Indústria, que abriu 394 vagas de emprego, seguida pelos setores de Comércio (233), Construção (182) e Serviços (118). A Agropecuária fechou o mês com perda de três vagas. Com a aproximação do fim do ano, a tendência é de mais contratações, sobretudo as temporárias no Comércio e na Indústria, que visam atender a alta demanda de consumo da população na época. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Minsitério do Trabalho e Emprego (MTE).
No ano de 2025, em nove meses, Jundiaí teve geração de 6.070 postos formais, mais da metade no setor de Serviços (3.373), seguido por Indústria (1.200), Comércio (1.053) e Construção (451). A Agropecuária, que tem as menores variações na cidade, perdeu sete postos neste ano. O resultado é melhor que o do mesmo período de 2024, quando, entre janeiro e setembro, foram preenchidas 5.757 vagas na cidade. E melhor também que 2023, que no mesmo período teve 3.651.
VEJA MAIS:
- Processo seletivo oferece emprego para cinco cidades da região
- Serviços e Comércio geram empregos em agosto, mas Indústria perde
Tendência de alta
Também em setembro, o Estado de São Paulo abriu 49.052 novos postos formais de trabalho. Ao todo, o saldo é de 485.726 postos no acumulado dos nove primeiros meses de 2025.
O estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 33.787 novos postos. Na sequência aparecem Indústria (7.005), Comércio (4.611) e Construção (4.059). Apenas a Agropecuária apresentou desempenho negativo, com -410 postos.
As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro em São Paulo foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 28.189 postos, contra 20.863 vagas ocupadas pelos homens. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 34.579 postos no estado de São Paulo. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em setembro: 29.344.
NACIONAL – O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no país.
Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.