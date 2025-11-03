03 de novembro de 2025
TINHA 42 ANOS

Agricultor que bateu na contramão morre 16 dias depois

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A vítima ficou internada na Santa Casa de Itatiba, onde acabou falecendo nesta segunda-feira
Um homem de 42 anos morreu na Santa Casa de Itatiba, na manhã desta segunda-feira (3), em decorrência dos ferimentos graves sofridos em um acidente de trânsito ocorrido no dia 18 de outubro, na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Itatiba.

Na ocasião do acidente , ele estava em sua caminhonete, quando invadiu a contramão de direção e bateu de frente com uma carreta.

O motorista da carreta, que nada sofreu, contou que chegou a parar a carreta na pista e piscar o farol para alertar a vítima, que não parou.

Ambulância foi acionada e socorreu a vítima à Santa Casa, onde vinha lutando pela vida desde então.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Jundiaí para exame necroscópico e toxicológico, e posterior liberação para sepultamento.

