Um homem de 42 anos morreu na Santa Casa de Itatiba, na manhã desta segunda-feira (3), em decorrência dos ferimentos graves sofridos em um acidente de trânsito ocorrido no dia 18 de outubro, na rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Itatiba.
Na ocasião do acidente , ele estava em sua caminhonete, quando invadiu a contramão de direção e bateu de frente com uma carreta.
O motorista da carreta, que nada sofreu, contou que chegou a parar a carreta na pista e piscar o farol para alertar a vítima, que não parou.
Ambulância foi acionada e socorreu a vítima à Santa Casa, onde vinha lutando pela vida desde então.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Jundiaí para exame necroscópico e toxicológico, e posterior liberação para sepultamento.