Nas últimas semanas, equipes da CPFL Piratininga intensificaram ações de fiscalização e combate às perdas de energia elétrica em diversas empresas e residências nas cidades de Santos, Praia Grande, São Vicente, Jundiaí, Itu, Itupeva e Indaiatuba. As operações contribuíram para a regularização de ligações clandestinas e contaram com o apoio das polícias militar, civil e do Instituto de Criminalística (IC).

Em Jundiaí, no bairro Novo Horizonte, a equipe encontrou a unidade consumidora ligada diretamente à rede, sem medidor, mantendo o fornecimento de forma contínua e irregular — situação confirmada pela Polícia Civil. Já em Itu, com o apoio da Polícia Militar, foi identificada uma ligação clandestina puxada diretamente do ramal da CPFL.

Em inspeções realizadas em Itupeva e Indaiatuba, a CPFL Piratininga identificou manipulações nos sistemas de medição de energia, incluindo lacres violados, cabos rompidos e irregularidades internas nos medidores. Em ambas as fiscalizações, houve o apoio da Polícia Civil.