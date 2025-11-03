Nas últimas semanas, equipes da CPFL Piratininga intensificaram ações de fiscalização e combate às perdas de energia elétrica em diversas empresas e residências nas cidades de Santos, Praia Grande, São Vicente, Jundiaí, Itu, Itupeva e Indaiatuba. As operações contribuíram para a regularização de ligações clandestinas e contaram com o apoio das polícias militar, civil e do Instituto de Criminalística (IC).
Em Jundiaí, no bairro Novo Horizonte, a equipe encontrou a unidade consumidora ligada diretamente à rede, sem medidor, mantendo o fornecimento de forma contínua e irregular — situação confirmada pela Polícia Civil. Já em Itu, com o apoio da Polícia Militar, foi identificada uma ligação clandestina puxada diretamente do ramal da CPFL.
Em inspeções realizadas em Itupeva e Indaiatuba, a CPFL Piratininga identificou manipulações nos sistemas de medição de energia, incluindo lacres violados, cabos rompidos e irregularidades internas nos medidores. Em ambas as fiscalizações, houve o apoio da Polícia Civil.
No litoral paulista, equipes identificaram fraudes em estabelecimentos comerciais de Santos, São Vicente e Praia Grande, incluindo manipulação de medidor e desvio de energia embutido na alvenaria. As ocorrências resultaram em boletins de ocorrência e condução dos suspeitos à delegacia.
Combate a fraudes
A CPFL Piratininga realiza ações contínuas para combater fraudes e furtos de energia em toda a área de concessão, com o apoio das forças policiais. Além das fiscalizações em campo, a companhia investe em tecnologias avançadas, como sistemas de inteligência artificial para identificar anomalias no consumo e medidores blindados para grandes consumidores.
Fraudar ou furtar energia é crime previsto no Código Penal, com pena de um a quatro anos de detenção. Além das sanções legais, os responsáveis precisam ressarcir os valores de energia desviada e estão sujeitos à aplicação de multas.
Essas irregularidades prejudicam toda a comunidade, pois parte das chamadas “perdas comerciais” são consideradas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no cálculo das tarifas de energia, por meio das revisões tarifárias. Também colocam em risco a segurança das instalações internas, podem provocar sobrecarga na rede elétrica e oferecem perigo à vida devido à possibilidade de choques elétricos.
Denuncie
A colaboração da população é fundamental para garantir um fornecimento seguro e justo para todos. Qualquer suspeita de irregularidade pode ser denunciada de forma totalmente anônima pelo aplicativo CPFL Energia ou no site www.cpfl.com.br/fraude.