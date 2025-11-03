03 de novembro de 2025
NOVEMBRO

Semana seguirá tendência de novembro chuvoso em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
O fim de semana já foi marcado por chuva na cidade, mas a semana deve ter continuidade das precipitações; o mês tende a ser mais chuvoso e frio
O fim de semana em Jundiaí foi marcado por chuva, que, embora fraca, perdurou por várias horas. Segundo medição do Intituto Agronômico em Jundiaí, foram pouco mais de 6 milímetros apenas, mas com característica de chuva isolada, outras regiões da cidade tiveram mais água entre o sábado (1) e o domingo (2).

Para esta semana, a chuva tende a continuar, mesmo sem grandes acumulados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira (4), Jundiaí terá possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia e à noite e temperaturas entre 16°C e 24°C. Na quarta (5), a mesma possibilidade de pancadas de chuva e termômetros mais altos, entre 16°C e 27°C.

Com a escalada de temperatura, a "gangorra meteorológica" volta a descer logo em seguida e a quint-feira (6) terá queda de temperaturas, com o dia entre 13°C e 19°C, embora as chuvas percam intensidade, mas ainda possam cair de forma isolada ao longo do dia. Na sexta-feira (7), termômetros entre 13°C e 25°C e haverá possibilidade de chuva com granizo, ainda segundo o Inmet.

Segundo o Climatempo, mesmo com dias de pausa das chuvas, esta primavera será quase um verão em relação às precipitações, com tendência constante, mas temperaturas bem mais amenas. A tendência é de que, no Estado de São Paulo, de modo geral, novembro tenha chuvas um pouco acima da média. Além da chuva, novos eventos de frio atípico podem se repetir no Centro-sul do país.

Isso acontece por causa do La Niña, fenômeno caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, e que está sendo observado no Pacífico Equatorial. O La Niña facilita a passagem de frentes frias pelo Sul e Sudeste do Brasil, com isso, o mês também deve ter temperaturas um pouco abaixo da média no estado. O fenômeno também facilita a formação dos corredores de umidade, que trazem o ar úmido do Norte para o Centro-Oeste e para o Sudeste do país.

