O fim de semana em Jundiaí foi marcado por chuva, que, embora fraca, perdurou por várias horas. Segundo medição do Intituto Agronômico em Jundiaí, foram pouco mais de 6 milímetros apenas, mas com característica de chuva isolada, outras regiões da cidade tiveram mais água entre o sábado (1) e o domingo (2).

Para esta semana, a chuva tende a continuar, mesmo sem grandes acumulados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira (4), Jundiaí terá possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia e à noite e temperaturas entre 16°C e 24°C. Na quarta (5), a mesma possibilidade de pancadas de chuva e termômetros mais altos, entre 16°C e 27°C.

Com a escalada de temperatura, a "gangorra meteorológica" volta a descer logo em seguida e a quint-feira (6) terá queda de temperaturas, com o dia entre 13°C e 19°C, embora as chuvas percam intensidade, mas ainda possam cair de forma isolada ao longo do dia. Na sexta-feira (7), termômetros entre 13°C e 25°C e haverá possibilidade de chuva com granizo, ainda segundo o Inmet.