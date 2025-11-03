As prefeituras dessas localidades recebem orientação direta da equipe estadual no processo de decretação de Situação de Emergência, instrumento necessário para acelerar ações de resposta e recuperação das áreas atingidas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mobilizou seu corpo técnico especializado para auxiliar municípios atingidos pelas fortes chuvas registradas no fim de semana de 1 e 2 de novembro. As cidades de Regente Feijó, Assis, Araraquara, Américo Brasiliense e Barretos foram severamente afetadas, com registro de ventos que chegaram a 95 km/h em algumas regiões, provocando quedas de árvores, danos estruturais e interrupção temporária de serviços essenciais.

O suporte oferecido pela Defesa Civil inclui a análise dos danos, apoio na instrução documental, orientação para elaboração dos decretos municipais e acompanhamento do registro no sistema federal, permitindo que os municípios tenham acesso mais rápido a recursos e medidas emergenciais.

Segundo a Defesa Civil, o objetivo é garantir que os municípios afetados atuem com segurança jurídica e celeridade, priorizando a proteção da população e a restauração dos serviços essenciais.

“A presença do Estado ao lado dos municípios é fundamental nesse momento. Nosso corpo técnico está atuando diretamente para orientar as administrações locais, agilizar processos e assegurar que as cidades tenham acesso ao suporte necessário para reconstrução das áreas afetadas”, afirmou o Coronel Henguel Ricardo Pereira, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.