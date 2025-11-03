O Castramóvel deu início aos atendimentos no Parque do Cerrado, com castrações gratuitas para cães e gatos na região Oeste de Jundiaí. Mesmo com chuva, muitos moradores compareceram para realizar o procedimento em seus animais, demonstrando o interesse e a conscientização sobre a importância da iniciativa.

De acordo com a diretora do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), Francine Galeoti, o primeiro dia de castrações no Vetor Oeste, que aconteceu na última sexta-feira (31), foi positivo. “A castração é uma medida essencial para evitar o abandono, controlar a reprodução desordenada e garantir mais qualidade de vida aos animais. Ficamos muito felizes com a adesão dos moradores e convidamos todos a continuarem participando das próximas etapas do Castramóvel”, destacou Francine.

VEJA MAIS: