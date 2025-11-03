O Castramóvel deu início aos atendimentos no Parque do Cerrado, com castrações gratuitas para cães e gatos na região Oeste de Jundiaí. Mesmo com chuva, muitos moradores compareceram para realizar o procedimento em seus animais, demonstrando o interesse e a conscientização sobre a importância da iniciativa.
De acordo com a diretora do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), Francine Galeoti, o primeiro dia de castrações no Vetor Oeste, que aconteceu na última sexta-feira (31), foi positivo. “A castração é uma medida essencial para evitar o abandono, controlar a reprodução desordenada e garantir mais qualidade de vida aos animais. Ficamos muito felizes com a adesão dos moradores e convidamos todos a continuarem participando das próximas etapas do Castramóvel”, destacou Francine.
Moradora do Parque Almerinda Chaves, Daniele Priscila Mariano levou seu cachorro para ser castrado e elogiou a facilidade do serviço. “Facilita bastante para nós na correria do dia a dia e também ajuda a diminuir a quantidade de animais nas ruas. Aqui na região há muitos cães abandonados, então o Castramóvel é um grande apoio”, afirmou.
O Castramóvel continuará os atendimentos no Vetor Oeste até o dia 9 de novembro no Parque do Cerrado, avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz – Parque Res. Jundiaí. A partir do dia 10 de novembro, seguirá para a região do Retiro, ampliando o acesso da população ao serviço.
Quem pode se cadastrar
- Residentes de Jundiaí;
- Cães e gatos de 6 meses a 7 anos de idade;
- Animais com peso entre 3 kg e 25 kg;
- Não serão castrados animais doentes, gestantes, no cio ou amamentando.
Como fazer o cadastro e o agendamento on-line
- Realize o cadastro no site do Governo Federal: acesso.gov.br;
- Cadastre o animal no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos – SinPatinhas: sinpatinhas.mma.gov.br (confira o tutorial do Ministério do Meio Ambiente);
- Após os cadastros, acesse o site do Castramóvel: https://castrapet.com.br e faça o agendamento da cirurgia.
É fundamental que o cadastro e o agendamento sejam feitos com o mesmo nome e CPF do tutor registrados no SinPatinhas, garantindo a correspondência entre os sistemas.
Agendamento presencial
Quem tiver dificuldade em realizar o processo pela internet, pode procurar a equipe do Castramóvel diretamente no local. É necessário levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência.
É de extrema importância que o tutor compareça no dia e horário agendados. As ausências comprometem o cronograma de atendimentos e impedem que outros animais sejam atendidos. Caso não seja possível comparecer, o cancelamento deve ser feito com antecedência.
No dia da castração
- O tutor deve levar documento de identidade;
- O animal deve estar em jejum de 8 horas de sólidos e líquidos;
- Cães devem estar com guia e coleira; se forem agressivos, usar focinheira;
- Gatos devem ser transportados em caixa adequada;
- Todos os animais passam por avaliação veterinária antes do procedimento.
Cuidados após a castração
Após o procedimento, os tutores recebem medicação e orientações de cuidado. É importante manter o animal em local limpo e tranquilo, evitar esforços físicos e observar o comportamento nas primeiras 48 horas. Qualquer sinal de febre, inchaço ou sangramento deve ser comunicado à equipe do Debea.
“Nosso objetivo é alcançar cada vez mais bairros e garantir que todos os tutores tenham acesso à castração gratuita. É uma ação de cuidado com os animais, mas também de saúde pública e responsabilidade coletiva”, concluiu Francine Galeoti.