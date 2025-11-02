Boituva, Campinas, Cabreúva, Itu, Itupeva, Jundiaí, Nova Odessa, Porto Feliz e Tatuí ganham mais um atrativo turístico. Esses municípios fazem parte das Rotas do Queijo de São Paulo. O projeto tem o objetivo de valorizar a produção dos queijos artesanais paulistas, além de estimular o desenvolvimento e o turismo gastronômico ligado ao queijo. Essa é mais uma ação intersecretarial sob a coordenação da Casa Civil, com as contribuições das Secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e Invest SP.

Classificadas em oito rotas estruturadas, as Rotas do Queijo de São Paulo agregam propriedades localizadas em 77 municípios. Na Rota Bandeirantes, nove municípios estão representados. Em Boituva, a Campo em Casa une tradição familiar e respeito à terra. Lá, o rebanho é tratado como protagonista, criado solto e com alimentação natural, o que resulta em leite puro e produtos sem aditivos. Tudo começou com o iogurte de abacaxi — homenagem aos bisavós — e depois, o portfólio cresceu com outros iogurtes artesanais e o queijo Dejo Pintasilgo, um parmesão de 12 meses que celebra o tempo e a paciência do fazer queijeiro. A loja no sítio reúne laticínios próprios e uma curadoria de parceiros sob o selo Campo em Casa Seleciona. Ainda na Campo em Casa, é possível fazer degustação simples e visitas técnicas.

Já em Itu, os visitantes podem se sentir no paraíso na Queijaria Vale Dos Anjos. Urbana e autoral, a queijaria opera em Itu (Portal do Éden) desde 2019, usando leite de vacas Jersey para criar receitas de identidade própria: o Querubim (massa semi cozida, inspiração Gruyère) e o Angélique (massa mole e casca florida, inspiração Camembert). As premiações incluem três pratas para o Querubim e Super Ouro para o Angélique. As experiências, como degustação simples, estão disponíveis mediante agendamento e atende eventos de negócios/apresentações.