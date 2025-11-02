Uma nova espécie de vespa parasitoide foi descoberta na Serra do Japi e descrita pelo biólogo Anderson Henrique da Silva Barbosa e pelos professores Manoel Martins Dias Filho e Angélica Maria Penteado-Dias da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. O inseto, identificado como Colpotrochia japi, foi encontrado em junho de 2024 em um trecho de mata de altitude próximo ao Observatório da Serra do Japi e recebeu o nome em homenagem ao local onde foi registrado pela primeira vez.

A descoberta faz parte da pesquisa de mestrado de Anderson, iniciada em 2023 no Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar, sob orientação do professor Manoel Martins Dias Filho e colaboração da professora Angélica Maria Penteado-Dias. O estudo analisou lagartas (larvas de borboletas e mariposas) e um grupo específico de plantas nas quais algumas espécies se alimentam, conhecidas popularmente como capororocas, e as pequenas vespas que usam essas lagartas como hospedeiras.