Os trabalhos com maquinários pesados para a revitalização completa do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Sáber, em Jundiaí, foram iniciados pela prefeitura com o objetivo recuperar integralmente o espaço, garantindo mais opções de lazer e convivência para os moradores do entorno.

A parte superior do parque foi a primeira a receber os serviços de limpeza e terraplanagem. Em seguida, as equipes do Departamento de Zeladoria a Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) vão passar para a área inferior, no lago principal. Nessa etapa, serão realizados o desassoreamento e a limpeza do lago, a implantação de um novo sistema de drenagem e a melhoria da captação das águas pluviais.

VEJA MAIS: