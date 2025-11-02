Os trabalhos com maquinários pesados para a revitalização completa do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Sáber, em Jundiaí, foram iniciados pela prefeitura com o objetivo recuperar integralmente o espaço, garantindo mais opções de lazer e convivência para os moradores do entorno.
A parte superior do parque foi a primeira a receber os serviços de limpeza e terraplanagem. Em seguida, as equipes do Departamento de Zeladoria a Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) vão passar para a área inferior, no lago principal. Nessa etapa, serão realizados o desassoreamento e a limpeza do lago, a implantação de um novo sistema de drenagem e a melhoria da captação das águas pluviais.
Segundo o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, as intervenções representam um passo importante na valorização do parque e na preservação ambiental da região. “As melhorias também garantem a preservação dos mananciais e evitam o acúmulo de águas de todo o bairro, prevenindo danos ambientais e estruturais”, destacou.
O projeto contempla ainda a reconstrução de equipamentos esportivos e de lazer, como a recuperação dos 3km da pista de caminhada, reforma das quadras poliesportivas e dos espaços infantis e nas áreas de convivência.
“Estamos trabalhando para entregar um parque moderno, que ofereça opções de lazer e esporte para todas as idades. É uma obra que alia sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e qualidade de vida”, completou Jeferson Coimbra.