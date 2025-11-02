A Guarda Municipal de Jundiaí, em parceria com a Polícia Militar, realizou na noite de sexta-feira (31), uma operação integrada de combate à poluição sonora e à perturbação do sossego público nos bairros São Camilo, Tamoio, Fepasa e Sorocabana. A ação teve como objetivo coibir aglomerações e os chamados “pancadões”, que causam transtornos aos moradores dessas regiões.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, as operações integradas entre GMJ e PM têm sido fundamentais para garantir mais tranquilidade à população.

