02 de novembro de 2025
COMBATE

Guarda Municipal e PM realizam operação conjunta contra pancadões

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
A ação teve como objetivo coibir aglomerações e os chamados “pancadões”, que causam transtornos aos moradores dessas regiões
A ação teve como objetivo coibir aglomerações e os chamados “pancadões”, que causam transtornos aos moradores dessas regiões

A Guarda Municipal de Jundiaí, em parceria com a Polícia Militar, realizou na noite de sexta-feira (31), uma operação integrada de combate à poluição sonora e à perturbação do sossego público nos bairros São Camilo, Tamoio, Fepasa e Sorocabana. A ação teve como objetivo coibir aglomerações e os chamados “pancadões”, que causam transtornos aos moradores dessas regiões.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, as operações integradas entre GMJ e PM têm sido fundamentais para garantir mais tranquilidade à população.

“As ações conjuntas da Guarda Municipal com a Polícia Militar para combater a poluição sonora são essenciais para que possamos devolver a tranquilidade às famílias que convivem com esse problema. Com a aprovação da Lei do Silêncio, teremos ainda mais ferramentas para enfrentar os ‘pancadões’ com maior resolutividade”, destacou o secretário.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei que regulamenta os limites de emissão sonora na cidade, conhecido como Lei do Silêncio. A proposta atribui à Guarda Municipal o poder de fiscalização sobre infrações relacionadas à poluição sonora.

