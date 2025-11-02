A Guarda Municipal de Jundiaí, em parceria com a Polícia Militar, realizou na noite de sexta-feira (31), uma operação integrada de combate à poluição sonora e à perturbação do sossego público nos bairros São Camilo, Tamoio, Fepasa e Sorocabana. A ação teve como objetivo coibir aglomerações e os chamados “pancadões”, que causam transtornos aos moradores dessas regiões.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, as operações integradas entre GMJ e PM têm sido fundamentais para garantir mais tranquilidade à população.
VEJA MAIS:
PM e GM fazem operação conjunta contra os pancadões em Jundiaí
PM faz Cavalo de Aço em acessos ao tráfico e pancadões em Jundiaí
“As ações conjuntas da Guarda Municipal com a Polícia Militar para combater a poluição sonora são essenciais para que possamos devolver a tranquilidade às famílias que convivem com esse problema. Com a aprovação da Lei do Silêncio, teremos ainda mais ferramentas para enfrentar os ‘pancadões’ com maior resolutividade”, destacou o secretário.
Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei que regulamenta os limites de emissão sonora na cidade, conhecido como Lei do Silêncio. A proposta atribui à Guarda Municipal o poder de fiscalização sobre infrações relacionadas à poluição sonora.