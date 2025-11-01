Durante patrulhamento na rua Francisco Nery Souza, em Cabreúva, equipes da Guarda Municipal um homem furtando cabos de energia na antiga EMEB Selma Maria Mesquita de Godoy Martinho, desativada há cerca de cinco meses.
Os agentes perceberam uma movimentação suspeita no local e, ao entrarem no prédio, encontraram o indivíduo. Aos guardas, ele confessou que estava retirando fios de cobre para quitar dívidas com traficantes.
A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Cabreúva, onde o homem foi encaminhado para averiguação.