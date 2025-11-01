02 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

GM prende homem furtando cabos em escola desativada

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem é detido pela Guarda Municipal ao ser flagrado furtando cabos de energia em escola municipal desativada
Homem é detido pela Guarda Municipal ao ser flagrado furtando cabos de energia em escola municipal desativada

Durante patrulhamento na rua Francisco Nery Souza, em Cabreúva, equipes da Guarda Municipal um homem furtando cabos de energia na antiga EMEB Selma Maria Mesquita de Godoy Martinho, desativada há cerca de cinco meses.

Os agentes perceberam uma movimentação suspeita no local e, ao entrarem no prédio, encontraram o indivíduo. Aos guardas, ele confessou que estava retirando fios de cobre para quitar dívidas com traficantes.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Cabreúva, onde o homem foi encaminhado para averiguação.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários