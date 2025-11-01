02 de novembro de 2025
EMPATIA EM PRÁTICA

Estudantes de EMEB apresentam projeto sensorial

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Alunas mostram como o carrinho sensorial pode ser usado para incluir todas as crianças na escola
Alunas mostram como o carrinho sensorial pode ser usado para incluir todas as crianças na escola

Um grupo de alunas do 5º ano da EMEB Flórida Mestag apresentaram, na manhã de sexta-feira (31), o projeto “Cuidar, acolher e incluir: uma jornada para a empatia”, voltado para a criação de espaços acolhedores para as crianças na escola. A iniciativa envolveu pesquisa, planejamento e produção de materiais sensoriais adaptados para estimular o bem-estar e a interação entre alunos típicos e atípicos.

Laura Polato da Silva foi a idealizadora da ação e, com o apoio da família e da professora Mônica Thaís Bredariol da Silva, transformou a proposta inicial de uma sala sensorial em um projeto itinerante. Junto com as colegas de sala Ana Beatriz da Silva Sales, Maria Fernanda Santos Soares e Rafaela Lavado Arevalo, o projeto foi desenvolvido e apresentado previamente ao Departamento de Educação Inclusiva (DEIN), buscando orientações e apoio para desenvolver a iniciativa.

“Percebemos que não havia um espaço fixo, mas isso não foi um empecilho. Então, foi elaborado um carrinho sensorial que pode ser levado para diferentes áreas da escola, permitindo que todas as crianças participem de atividades de forma calma e segura”, explicou Fabiene Bortoleto Fajar, coordenadora do DEIN da Secretaria Municipal de Educação (SME).

O projeto envolveu também a construção dos materiais, como cubos e caixas sensoriais, garrafas com orbes e painéis de estímulo, utilizando materiais simples e recicláveis, como MDF, tecidos e garrafas plásticas. “Pintamos, colamos e montamos tudo com muito cuidado. Aprendemos que com criatividade e materiais simples é possível criar ferramentas poderosas para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças”, contaram as alunas.

Segundo a professora Mônica, o projeto não só ampliou o aprendizado sobre inclusão, como também fortaleceu habilidades importantes nas próprias alunas, como criatividade, proatividade e trabalho em equipe. “Elas estão mais engajadas em todas as atividades da escola, buscando soluções e ajudando nos desafios do dia a dia”, destacou.

A coordenadora do DEIN também ressaltou a importância do apoio da equipe da EMEB. “A escola disponibilizou materiais e acompanhou todas as etapas do projeto. Essa parceria é essencial para transformar ideias em ações concretas e inclusivas”, disse Fabiene.

O projeto evidencia como a empatia e a criatividade podem transformar o ambiente escolar, mostrando que, mesmo sem grandes estruturas, é possível cuidar, acolher e incluir todos os alunos, garantindo um espaço de aprendizado e respeito às diferenças.

