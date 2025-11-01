O projeto envolveu também a construção dos materiais, como cubos e caixas sensoriais, garrafas com orbes e painéis de estímulo, utilizando materiais simples e recicláveis, como MDF, tecidos e garrafas plásticas. “Pintamos, colamos e montamos tudo com muito cuidado. Aprendemos que com criatividade e materiais simples é possível criar ferramentas poderosas para o bem-estar e o desenvolvimento das crianças”, contaram as alunas.

Segundo a professora Mônica, o projeto não só ampliou o aprendizado sobre inclusão, como também fortaleceu habilidades importantes nas próprias alunas, como criatividade, proatividade e trabalho em equipe. “Elas estão mais engajadas em todas as atividades da escola, buscando soluções e ajudando nos desafios do dia a dia”, destacou.

A coordenadora do DEIN também ressaltou a importância do apoio da equipe da EMEB. “A escola disponibilizou materiais e acompanhou todas as etapas do projeto. Essa parceria é essencial para transformar ideias em ações concretas e inclusivas”, disse Fabiene.