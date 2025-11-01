Um rapaz menor de idade foi flagrado em atividade suspeita por uma equipe do canil da Guarda Municipal de Cabreúva na avenida Adélia Barbosa. Quando os guardas se aproximaram, o rapaz correu para uma viela e arremessou uma sacola verde. Ele foi alcançado e revistado e, na sacola, havia drogas porcionadas para venda: 69 porções de cocaína, 23 de crack, oito de maconha e oito de ice, além de R$ 25 em espécie.

Ao ser informado de que seria levado para a delegacia, o rapaz começou a incitar populares que estavam ao redor. As pessoas, então, começaram a filmar a ação da GM e a equipe foi ameaçada. Os populares também tentaram tirar o rapaz da situação da abordagem para impedir que fosse levado ao Plantão Policial.

Os guardas, com apoio, conseguiram conduzir o rapaz para o 1º Distrito Policial do Jacaré e o delegado tomou ciência do ocorrido. O boletim de ocorrência foi elaborado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas (visto que o rapaz ainda não tem 18 anos e não responde por crime) e, após prestar depoimento, ele foi entregue à mãe.