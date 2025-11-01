A sexta-feira (31) foi chuvosa em Jundiaí e, como de praxe, houve acidentes de trânsito. Na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), foram dois. O primeiro aconteceu à tarde, por volta das 13h, no quilômetro 45. Um caminhão utilitário de pequeno porte, Hyundai Hr, apresentou pane sobre a faixa 4. Por motivos ainda a serem esclarecidos, um segundo Hyundai Hr chocou-se na traseira do primeiro.
Com o impacto, o primeiro caminhão, que sofreu a pane, tombou sobre a faixa 5 e o acostamento. Os dois motoristas saíram ilesos. Com a interdição do sentido Sul (Capital), houve congestionamento até o quilômetro 48 da via. Segundo a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a ocorrência foi concluída por volta das 16h30.
No segundo caso, um engavetamento aconteceu à noite, quase às 19h, no quilômetro 55 da Bandeirantes. Segundo dados apurados no local pela Artesp, os veículos trafegavam na faixa 1 de rolamento, quando um Kia Carnival colidiu na traseira da picape Volkwagen Saveiro, que foi arremessada contra a traseira do SUV Mitsubishi Outlander.
Depois do acidente, os ocupantes dos veículos aguardaram apoio. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por ambulância. O congestionamento se estendeu por 3 quilômetros no sentido Sul (Capital) e a ocorrência foi encerrada já na madrugada deste sábado (1°).