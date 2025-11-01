Morador do Jardim Tamoio, Flávio Marcos D'Urbano, de 55 anos e 1,65m, está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (24). Na noite do mesmo dia, sem informações sobre Flávio, a família registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento e, desde então, busca notícias que possam indicar o paradeiro dele. Se o encontrar ou tiver notícias, entre em contato com a Polícia Militar pelo número 190.

Segundo uma sobrinha de Flávio, ele mora no Jardim Tamoio e saiu de casa para trabalhar na sexta-feira, às 12h30, mas não apareceu no trabalho. A família recebeu uma informação de que ele foi visto nesta semana procurando vaga em uma pensão na rua Prudente de Morares, no Centro da cidade, mas os parentes de Flávio não têm certeza de que era ele de fato.