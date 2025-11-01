02 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ATENDENDO A PEDIDO

Prefeitura altera atribuições de período da Educação Infantil

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Funcionários da Secretaria de Educação que participaram de edição do programa “Bom Dia, Servidor”
Funcionários da Secretaria de Educação que participaram de edição do programa “Bom Dia, Servidor”

A Prefeitura de Jundiaí segue adotando novas medidas que atendem reivindicações históricas de servodores e, entre as novidades, uma das principais mudanças diz respeito aos educadores infantis, que passam a ter o processo de atribuição de período de trabalho conforme o tempo de serviço na rede municipal e na própria unidade escolar.

A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destaca que a medida representa um importante passo no reconhecimento desses profissionais. “Essa era uma reivindicação antiga da categoria, e agora será atendida. É uma forma de valorizar a dedicação e o compromisso de quem está diariamente nas escolas cuidando e educando nossas crianças”, afirmou.

Outra melhoria anunciada pela administração municipal é a adequação do calendário de trabalho de cozinheiros, agentes de serviços operacionais e assistentes administrativos, que passarão a seguir o calendário escolar.

Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a medida é resultado da escuta permanente com os servidores. “Valorizar o servidor é prioridade. Essas mudanças são fruto do diálogo e da atenção às demandas apresentadas pelas equipes da prefeitura”, destacou.

A gestão também encaminhará à Câmara Municipal o projeto de lei que amplia a licença-paternidade de 20 para 30 dias. “Queremos fortalecer o cuidado e a presença da família nesse momento tão importante, garantindo mais tempo de convivência entre pais e filhos”, acrescentou o prefeito.

Além dessas medidas, a prefeitura mantém outras ações voltadas à valorização e ao acolhimento dos profissionais, como o canal Escuta Segura, criado para o recebimento de denúncias de assédio e outras situações sensíveis, e os projetos de modernização da carreira pública, como a alteração nas regras das faltas abonadas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários