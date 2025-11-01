A Prefeitura de Jundiaí segue adotando novas medidas que atendem reivindicações históricas de servodores e, entre as novidades, uma das principais mudanças diz respeito aos educadores infantis, que passam a ter o processo de atribuição de período de trabalho conforme o tempo de serviço na rede municipal e na própria unidade escolar.

A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destaca que a medida representa um importante passo no reconhecimento desses profissionais. “Essa era uma reivindicação antiga da categoria, e agora será atendida. É uma forma de valorizar a dedicação e o compromisso de quem está diariamente nas escolas cuidando e educando nossas crianças”, afirmou.

Outra melhoria anunciada pela administração municipal é a adequação do calendário de trabalho de cozinheiros, agentes de serviços operacionais e assistentes administrativos, que passarão a seguir o calendário escolar.