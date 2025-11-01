A Prefeitura de Jundiaí segue adotando novas medidas que atendem reivindicações históricas de servodores e, entre as novidades, uma das principais mudanças diz respeito aos educadores infantis, que passam a ter o processo de atribuição de período de trabalho conforme o tempo de serviço na rede municipal e na própria unidade escolar.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destaca que a medida representa um importante passo no reconhecimento desses profissionais. “Essa era uma reivindicação antiga da categoria, e agora será atendida. É uma forma de valorizar a dedicação e o compromisso de quem está diariamente nas escolas cuidando e educando nossas crianças”, afirmou.
Outra melhoria anunciada pela administração municipal é a adequação do calendário de trabalho de cozinheiros, agentes de serviços operacionais e assistentes administrativos, que passarão a seguir o calendário escolar.
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a medida é resultado da escuta permanente com os servidores. “Valorizar o servidor é prioridade. Essas mudanças são fruto do diálogo e da atenção às demandas apresentadas pelas equipes da prefeitura”, destacou.
A gestão também encaminhará à Câmara Municipal o projeto de lei que amplia a licença-paternidade de 20 para 30 dias. “Queremos fortalecer o cuidado e a presença da família nesse momento tão importante, garantindo mais tempo de convivência entre pais e filhos”, acrescentou o prefeito.
Além dessas medidas, a prefeitura mantém outras ações voltadas à valorização e ao acolhimento dos profissionais, como o canal Escuta Segura, criado para o recebimento de denúncias de assédio e outras situações sensíveis, e os projetos de modernização da carreira pública, como a alteração nas regras das faltas abonadas.