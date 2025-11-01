A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) fará no dia 1° de dezembro o lançamento do programa Moeda Japi, moeda social destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos programas sociais da Prefeitura de Jundiaí. A confirmação foi feita pela secretária Luciane Mosca durante reunião desta sexta (31), realizada pela Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central.

A estratégia será aplicada, em um primeiro momento, às pessoas em situação de rua no Centro. O objetivo é que esse público receba o incentivo para adquirir produtos do cotidiano, como roupas e alimentos.“Teremos também uma uma equipe fixa de atendimento a essas pessoas na região”, disse Luciane.

O encontro reuniu comerciantes e moradores para apresentação dos andamentos dos trabalhos. Além da assistência social foram apresentados os resultados e próximas ações nas áreas da zeladoria e segurança pública. Membros do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e da ONG Lixo Zero também participaram da reunião, para falar da implantação do programa Vizinhança Solidária e sobre iniciativas que buscam a redução drástica de resíduos, respectivamente.