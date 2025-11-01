A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informou que 24 pacientes do município utilizam atualmente o canabidiol (CBD), substância derivada da Cannabis sativa usada para fins medicinais. O fornecimento é feito em cumprimento a mandados judiciais. A compra mais recente do medicamento foi publicada na Imprensa Oficial do Município em 24 de outubro.
A primeira aquisição do canabidiol pela Prefeitura ocorreu em 2020, após o início das demandas judiciais em 2019. Desde então, o município mantém o fornecimento regular a pacientes com prescrição médica e autorização judicial. O uso medicinal do CBD é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que controla dosagem e concentração da substância para garantir segurança e eficácia.
Segundo o médico e especialista em acupuntura, Alexandre Martin, o canabidiol é um fitoterápico reconstituído que atua no sistema endocanabinoide (SEC), composto de receptores em diferentes células de vários órgãos do nosso organismo, que respondem ao estímulo do canabidiol, regulando diversas funções fisiológicas, como humor, sono, apetite, imunidade e memória
Alexandre explica benefícios, contraindicações e como o canabidiol funciona no organismo
“O canabidiol pode auxiliar no tratamento de dores crônicas, insônia, depressão e outros transtornos de humor, além de ter potencial, ainda em estudo, para casos de Alzheimer, compulsões, baixa imunidade e distúrbios digestivos”, explica.
Segundo o especialista, o medicamento é seguro e bem tolerado, especialmente em pacientes idosos, podendo até reduzir o uso de outras medicações. Ele ressalta que o risco de intoxicação é bem baixo, mas alerta que o medicamento deve ser utilizado apenas por um especialista e ser respeitada a dosagem adequada para cada um.
Os efeitos colaterais, quando ocorrem, estão ligados a doses elevadas e incluem sonolência, dores de cabeça e aumento do apetite. Alexandre explica que o canabidiol é contraindicado para gestantes, lactantes, crianças menores de dois anos, pessoas com doenças hepáticas graves e pessoas com transtornos psiquiátricos severos. “Naturalmente, não deve ser utilizado em dependentes químicos ou histórico de adição em tratamento”, afirma.