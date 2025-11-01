A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informou que 24 pacientes do município utilizam atualmente o canabidiol (CBD), substância derivada da Cannabis sativa usada para fins medicinais. O fornecimento é feito em cumprimento a mandados judiciais. A compra mais recente do medicamento foi publicada na Imprensa Oficial do Município em 24 de outubro.

A primeira aquisição do canabidiol pela Prefeitura ocorreu em 2020, após o início das demandas judiciais em 2019. Desde então, o município mantém o fornecimento regular a pacientes com prescrição médica e autorização judicial. O uso medicinal do CBD é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que controla dosagem e concentração da substância para garantir segurança e eficácia.

Segundo o médico e especialista em acupuntura, Alexandre Martin, o canabidiol é um fitoterápico reconstituído que atua no sistema endocanabinoide (SEC), composto de receptores em diferentes células de vários órgãos do nosso organismo, que respondem ao estímulo do canabidiol, regulando diversas funções fisiológicas, como humor, sono, apetite, imunidade e memória