Mais da metade dos trabalhadores sem carteira assinada da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) atua na informalidade sem possuir CNPJ. Segundo levantamento recente, 55.349 pessoas — o equivalente a 58,23% — exercem atividades sem registro formal, enquanto 39.706 (41,77%) têm algum tipo de CNPJ, principalmente como Microempreendedores Individuais (MEI). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Entre as sete cidades que compõem a RMJ, Jundiaí concentra a maior quantidade de trabalhadores informais. No município, 27.290 pessoas estão sem CNPJ, o que representa 52,12% dos trabalhadores sem carteira, enquanto 25.067 (47,88%) possuem registro. Várzea Paulista aparece em seguida, com 8.154 informais sem CNPJ (65,76%), e Campo Limpo Paulista registra 5.620 (66,97%).
Jarinu é a cidade com maior proporção de informais na região: 70% dos trabalhadores sem carteira não possuem CNPJ. Cabreúva apresenta situação semelhante, com 67,31% dos informais sem registro, seguida de Itupeva, com 64,57%. Em Louveira, o índice também é alto — 61% dos trabalhadores sem carteira atuam sem CNPJ.
VEJA MAIS:
Prefeitura lança edital para espaço de apoio a motoboys
Para o economista Messias Mercadante, a informalidade sem CNPJ coloca o trabalhador em situação de grande vulnerabilidade. “Um trabalhador informal não tem proteção social, não aposenta, não tem assistência médica do INSS e fica restrito a encontrar trabalho, pois muitos pedem emissão de nota”, explica.
Ele destaca que a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) é uma alternativa acessível para quem atua por conta própria. “Quando ele se formaliza como MEI, vai gastar por mês cerca de 75 reais de impostos e passa a ter acesso à aposentadoria, atendimento do INSS e pode trabalhar para pessoas jurídicas. Como MEI, a prefeitura emite a nota fiscal para ele”, detalha o economista.
Além dos prejuízos individuais, o economista Gustavo Monteiro ressalta os prejuízos que a informalidade sem CNPJ pode trazer para a sociedade, principalmente quando se fala em arrecadação e produtividade. “A informalidade quebra o pacto social do sistema previdenciário. Quer dizer, com menos gente contribuindo, fica mais difícil evitar o déficit da Previdência Social. Na verdade, toda vez que alguém deixa de pagar um imposto, o resto da sociedade acaba arcando”, diz. “Além disso, a dificuldade de acesso a crédito e a outros benefícios que os informais enfrentam também significa que esses trabalhadores terão dificuldade de investir e se qualificar, o que atrapalha no aumento da produtividade da economia brasileira”, completa.
O profissional afirma que, apesar dos trabalhadores informais sem CNPJ ainda serem a maioria, a participação econômica desse público no país é inferior a quem é formalizado. “O que acontece é que os informais ganham menos do que os formais. O rendimento médio dos conta própria formais é de R$ 5.770, enquanto entre os informais é de R$ 2.664. Então, mesmo os informais sendo maioria entre os conta própria, a massa de rendimentos deles corresponde a 42% da massa de rendimentos de todos os trabalhadores por conta própria. Ou seja, eles são maioria, mas têm um peso menor do ponto de vista do rendimento”, explica.