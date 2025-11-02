Ele destaca que a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) é uma alternativa acessível para quem atua por conta própria. “Quando ele se formaliza como MEI, vai gastar por mês cerca de 75 reais de impostos e passa a ter acesso à aposentadoria, atendimento do INSS e pode trabalhar para pessoas jurídicas. Como MEI, a prefeitura emite a nota fiscal para ele”, detalha o economista.

Além dos prejuízos individuais, o economista Gustavo Monteiro ressalta os prejuízos que a informalidade sem CNPJ pode trazer para a sociedade, principalmente quando se fala em arrecadação e produtividade. “A informalidade quebra o pacto social do sistema previdenciário. Quer dizer, com menos gente contribuindo, fica mais difícil evitar o déficit da Previdência Social. Na verdade, toda vez que alguém deixa de pagar um imposto, o resto da sociedade acaba arcando”, diz. “Além disso, a dificuldade de acesso a crédito e a outros benefícios que os informais enfrentam também significa que esses trabalhadores terão dificuldade de investir e se qualificar, o que atrapalha no aumento da produtividade da economia brasileira”, completa.

O profissional afirma que, apesar dos trabalhadores informais sem CNPJ ainda serem a maioria, a participação econômica desse público no país é inferior a quem é formalizado. “O que acontece é que os informais ganham menos do que os formais. O rendimento médio dos conta própria formais é de R$ 5.770, enquanto entre os informais é de R$ 2.664. Então, mesmo os informais sendo maioria entre os conta própria, a massa de rendimentos deles corresponde a 42% da massa de rendimentos de todos os trabalhadores por conta própria. Ou seja, eles são maioria, mas têm um peso menor do ponto de vista do rendimento”, explica.