Treinar as pernas vai muito além de estética ou força. É uma forma profunda de cuidar do cérebro e talvez você nunca tenha pensado nisso. Sim, quando você agacha, corre, sobe escadas ou pedala, não está apenas fortalecendo músculos, está nutrindo o seu sistema nervoso e cultivando inteligência neural. O movimento, especialmente o que envolve grandes grupos musculares como os das pernas, é uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis para proteger o cérebro e melhorar o funcionamento mental.

E o motivo é fisiológico. As pernas não são apenas estruturas de sustentação, são verdadeiros “órgãos endócrinos” que produzem substâncias chamadas miocinas, moléculas mensageiras que conectam músculos e cérebro. Entre elas, estão a irisina, a catelisina e a interleucina-6 em sua forma anti-inflamatória, todas associadas à melhora do humor, da cognição, da memória e da regulação emocional. Essas miocinas atuam como neurotransmissores naturais, modulando inflamações sistêmicas e contribuindo para o equilíbrio do sistema nervoso autônomo.

O exercício físico, especialmente o que envolve grandes grupos musculares, como os das pernas, é uma das ferramentas mais poderosas para o funcionamento do cérebro. Durante o esforço, o corpo libera uma proteína chamada BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa molécula é como um fertilizante neural: estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece conexões entre eles e aumenta a neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, formar novos neurônios, aprender e se regenerar.

Portanto você quer ter um cérebro mais afinado? Então treine as pernas! Ao fazer isso, você aumenta a vascularização cerebral graças ao BDNF, melhorando a oxigenação e a nutrição dos neurônios. E o que é neuroplasticidade, afinal? É a capacidade dos seus neurônios crescerem, criarem novas ligações, literalmente aumentando o tamanho e a eficiência do seu cérebro.

Agora, o dado mais impressionante: quem não faz atividade física pode perder até 70% da função cerebral ao longo da vida. Setenta por cento! Você quer evitar doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson? Quer manter a memória e o raciocínio afiados mesmo com o passar dos anos? Então, mova-se. Use suas pernas.

Um estudo notável realizado pelo King’s College, em Londres, acompanhou gêmeos idênticos ao longo de uma década. O resultado foi surpreendente: o irmão gêmeo com pernas mais fortes e musculosas apresentou uma capacidade cognitiva e de memória significativamente superior ao do irmão de pernas finas e sedentário. A genética era a mesma, o que mudava era o movimento. Ou seja: quanto mais fortes suas pernas, mais forte o seu cérebro.

Isso acontece porque o movimento ativa uma cascata de reações bioquímicas que favorecem não só o corpo, mas também a mente. O exercício estimula a liberação de miocinas, mensageiras químicas produzidas pelos músculos, que dialogam com o cérebro e influenciam diretamente o humor, a memória e o equilíbrio emocional.

Além disso, um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine com mais de 128 mil pessoas mostrou que o exercício físico é 1,5 vez mais eficaz para reduzir ansiedade e depressão do que medicamentos ou terapias convencionais. Quanto maior a intensidade e a regularidade do treino, maiores os benefícios mentais e emocionais.

O movimento é uma poderosa ferramenta de prevenção neurológica. Vários estudos de neurociência mostram que pessoas ativas têm maior volume hipocampal, a região do cérebro responsável pela memória e pela aprendizagem.

Em contrapartida, a inatividade física está diretamente associada à redução da espessura cortical e à diminuição da rede de conexões sinápticas. Em termos simples: quanto menos você se move, menor e menos eficiente se torna o seu cérebro.

Por isso, não existe saúde cerebral sem movimento. O corpo foi feito para se mover, não para permanecer sentado. O sedentarismo moderno, aliado ao excesso de telas, está literalmente diminuindo o tamanho do nosso cérebro e nossa capacidade cognitiva. Quer mudar isso? Comece pelas pernas. Se você mora até o terceiro ou quarto andar, não vá de elevador, vá de escada. Se passa o dia sentado, levante-se a cada hora, alongue-se, caminhe, ative a circulação. Cada passo é um estímulo neurológico. Cada agachamento é uma injeção de vitalidade cerebral. Cada treino é uma forma de construir um cérebro mais jovem, resiliente e inteligente.

O movimento é o seu melhor suplemento. E o treino de pernas é o seu exercício mais potente de inteligência e longevidade. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento desportivo, pioneira do método ELDOA no Brasil