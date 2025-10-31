Como parte das vivências culturais formativas do idioma, os estudantes do curso de Italiano do Centro de Línguas Antonio Houaiss participaram da palestra “As Grandes Migrações do Norte da Itália para o Brasil”. A apresentação, em italiano, ficou por conta de Dr.ª Giorgia Miazzo, que é jornalista, autora de livros, professora de idiomas, guia de Turismo e pesquisadora de migrações e de italianidade.

A atividade lotou a sala Dante Alighieri do Centro de Línguas, no Complexo Argos, e faz parte das comemorações temáticas dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil.

Giorgia apresentou sua trajetória de pesquisas na temática, tratou da organização política e administrativa da Itália, contextualizou o processo de unificação dos Reinos da Itália no contexto do expansionismo das potências europeias antes das Guerras Mundiais, abordou a importância dos conhecimentos e dialetos dos antepassados, além do papel dos hábitos, tradições, folclores, músicas e práticas religiosas como patrimônios imateriais. Sobre as migrações, tratou da realidade e logística para a saída dos migrantes, principalmente das regiões do Vêneto, Trentino-Alto Ádige, Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia, das quais partiu a maioria das famílias migrantes, principalmente no século 19.