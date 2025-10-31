Como parte das vivências culturais formativas do idioma, os estudantes do curso de Italiano do Centro de Línguas Antonio Houaiss participaram da palestra “As Grandes Migrações do Norte da Itália para o Brasil”. A apresentação, em italiano, ficou por conta de Dr.ª Giorgia Miazzo, que é jornalista, autora de livros, professora de idiomas, guia de Turismo e pesquisadora de migrações e de italianidade.
A atividade lotou a sala Dante Alighieri do Centro de Línguas, no Complexo Argos, e faz parte das comemorações temáticas dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil.
Giorgia apresentou sua trajetória de pesquisas na temática, tratou da organização política e administrativa da Itália, contextualizou o processo de unificação dos Reinos da Itália no contexto do expansionismo das potências europeias antes das Guerras Mundiais, abordou a importância dos conhecimentos e dialetos dos antepassados, além do papel dos hábitos, tradições, folclores, músicas e práticas religiosas como patrimônios imateriais. Sobre as migrações, tratou da realidade e logística para a saída dos migrantes, principalmente das regiões do Vêneto, Trentino-Alto Ádige, Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia, das quais partiu a maioria das famílias migrantes, principalmente no século 19.
“Despertei o meu olhar para a imigração quando, pela primeira vez no Brasil, em Florianópolis, 20 anos atrás, ouvi dos colegas da universidade o sotaque dos imigrantes do Vêneto, a região de onde eu venho. E, pesquisando, notei que os italianos não tinham real dimensão da nossa história migratória. E esse é um tema que não parou nos fluxos de saída no século passado, mas segue sendo bastante atual. Temos a questão da gestão da nossa pirâmide etária, a gestão das políticas migratórias e de integração de quem chega à península e os cerca de 200 mil italianos que saem do País em procura de oportunidades fora de lá”, resumiu Giorgia, que é presidente do “Centro Studi Grandi Migrazioni”.
A artista Kelly Cayres, conhecida em Jundiaí por integrar a dupla teatral “Rick Kelly”, é uma das estudantes da turma e garantiu as boas-vindas da palestrante com performances de músicas tradicionais entre os imigrantes italianos para o continente americano, como “Quel mazzolin di fiori” e “Mérica Mérica”.