Neste ano de 2025, nossa Diocese de Jundiaí vive um tempo de profunda gratidão e alegria: celebramos os 400 anos da Igreja Matriz de Santa Ana, em Santana de Parnaíba, a mais antiga de toda a Diocese.

Fundada ainda no período colonial, quando a fé era o eixo em torno do qual se organizava a vida das comunidades, a Matriz de Santa Ana é testemunha silenciosa de quatro séculos de devoção, esperança e perseverança.

Ao longo desses quatrocentos anos, quantas gerações passaram por suas portas! Quantas orações foram ali elevadas, quantas vidas foram transformadas à sombra de seu altar! A Igreja Matriz de Santa Ana não é apenas um patrimônio histórico ou artístico, mas um santuário vivo, sustentado por corações que, de século em século, mantiveram acesa a chama da fé. Suas paredes guardam o perfume da tradição, o eco das vozes que rezaram o terço, o murmúrio das promessas e a alegria dos cânticos.

Celebrar esse jubileu é reconhecer o dom de uma fé que se encarnou na vida de um povo. É dar graças por uma história construída com simplicidade, mas marcada por uma grandeza espiritual que ultrapassa o tempo. Santa Ana, mestra e avó de Jesus, ensina-nos a educar as novas gerações na fé e a transmitir, como herança mais preciosa, a confiança em Deus.

E é com esse mesmo espírito de gratidão e comunhão que a Diocese inteira é convidada a peregrinar, no próximo 15 de novembro, rumo à Romaria Diocesana ao Santuário Nacional de Aparecida. Depois de celebrar nossa origem em Santana de Parnaíba, queremos colocar nossos passos aos pés da Mãe Aparecida, consagrando-lhe o presente e o futuro de nossa Igreja diocesana.

A Romaria será um gesto de unidade e fé, um modo concreto de dizer: somos um só povo, caminhando juntos na mesma esperança.

Neste tempo jubilar, que Santa Ana e Nossa Senhora Aparecida intercedam por nós. Que suas bênçãos nos ajudem a preservar o passado com gratidão, viver o presente com fé e preparar o futuro com esperança.

Dom Arnaldo Carvalheiro Neto é bispo diocesano