O Procon-SP lançou uma nova enquete em seu site para entender como os consumidores paulistas se comportam durante a Black Friday, uma das datas mais marcantes do comércio. A pesquisa, intitulada “De Olho na Black Friday: o que pensam os paulistas sobre preços e promoções”, busca identificar hábitos, percepções e sentimentos que influenciam o consumo neste período, ajudando a aprimorar as orientações e políticas públicas voltadas à defesa do consumidor.

Aberta ao público em geral, a enquete reúne 26 perguntas rápidas sobre temas que vão desde o acompanhamento de ofertas e confiança nos descontos até o impacto das emoções e influenciadores nas decisões de compra. Questões sobre reação a anúncios do tipo “só hoje”, pagamentos “sem juros” e a relação entre preço, qualidade e status também estão entre os tópicos abordados.

