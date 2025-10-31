A partir do dia 1º de novembro tem início o período de inscrições para vagas em creches municipais referentes ao ano letivo de 2026 em Várzea Paulista. As famílias interessadas poderão realizar o cadastro até o dia 18 de dezembro de 2025, presencialmente nas unidades de creche de sua preferência ou pelo site oficial: www.varzeapaulista.sp.gov.br/inscricoes-creche.

O processo é direcionado para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade (Educação Infantil – Etapa Creche), garantindo a ampliação do acesso e a organização das vagas para o próximo ano. A inscrição é o primeiro passo para inclusão da criança na lista de espera do município, conforme critérios técnicos e pedagógicos definidos pela Unidade Gestora de Educação.

Durante o período de inscrições, as famílias devem apresentar/anexar todos os documentos solicitados. No caso das inscrições online é importante verificar todas as informações antes do envio, pois o cadastro servirá de base para o processo de análise e deferimento das solicitações de vaga. O acompanhamento das inscrições e atualizações sobre o processo seletivo poderão ser feitos diretamente pelo site da Prefeitura.