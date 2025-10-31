A partir do dia 1º de novembro tem início o período de inscrições para vagas em creches municipais referentes ao ano letivo de 2026 em Várzea Paulista. As famílias interessadas poderão realizar o cadastro até o dia 18 de dezembro de 2025, presencialmente nas unidades de creche de sua preferência ou pelo site oficial: www.varzeapaulista.sp.gov.br/inscricoes-creche.
O processo é direcionado para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade (Educação Infantil – Etapa Creche), garantindo a ampliação do acesso e a organização das vagas para o próximo ano. A inscrição é o primeiro passo para inclusão da criança na lista de espera do município, conforme critérios técnicos e pedagógicos definidos pela Unidade Gestora de Educação.
Durante o período de inscrições, as famílias devem apresentar/anexar todos os documentos solicitados. No caso das inscrições online é importante verificar todas as informações antes do envio, pois o cadastro servirá de base para o processo de análise e deferimento das solicitações de vaga. O acompanhamento das inscrições e atualizações sobre o processo seletivo poderão ser feitos diretamente pelo site da Prefeitura.
A gestão municipal reforça o compromisso com a transparência e o planejamento educacional, assegurando um processo de matrícula justo, acessível e organizado.
A Unidade Gestora Municipal de Educação esclarece as dúvidas que eventualmente surgirem pelos telefones: 4596-9000, 4596-9001 e 4596-9019. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Documentação necessária:
– Certidão de nascimento;
– RG e CPF do responsável ou termo de guarda e responsabilidade;
– Comprovante de residência atualizado, no qual deve constar o nome do responsável: conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel (em caso de Declaração de Residência a mesma deverá ser reconhecida em Cartório);
– Comprovante de renda (em caso de Declaração de Renda a mesma deverá ser reconhecida em Cartório);
– Declaração de vacinação emitida por UBS (Unidade Básica de Saúde);
– Cartão do Programa Bolsa Família ou de outros programas sociais, caso a família seja beneficiária (anexar cópia do extrato);
– Cópia do comprovante de recebimento do Auxílio Creche, caso a família seja beneficiária (extrato, por exemplo).